آية وأسماء تحترفان "الهاند ميد" ورسم اللوحات بالمسامير: اتعلمنا من يوتيوب

علاقات و مجتمع

"مسامير وشاكوش وخيوط"، أدوات فتاتين بكليتي الهندسة وتربية الطفولة، قررا التفرغ لأعمال الهاند ميد، لتصميم لوحات بالخيط والمسامير في أسيوط.

آية وأسماء جمعتهما موهبة الرسم على الخشب باستخدام المسامير والخيوط، وقررا عمل مشروعا مشتركا يعتمد على هذا الفن، إذ كانت أولى لوحاتهما منذ 3 أشهر فقط.

التحقت "آية" بكلية الهندسة و"أسماء" تربية طفولة، ورغم اختلاف الكليات جمعهما حبهما لنفس الفن، إذ تقول "آية" لـ "هُن": "في الأساس لدي موهبة شُغل المفروشات التريكو والملابس الشتوية، فأنا أحب التعامل مع الخيوط، وهو ما أردت استغلاله في صناعة لوحات باستخدامها مع المسامير، وتعلمت تقنياتها من خلال فيديوهات يوتيوب".

باستخدام "شاكوش" ومجموعة مسامير مع "بكرات" من الخيط يبدأ تصميم اللوحة، على خشب يتم تقطيعه حسب حجم اللوحة التي سيتم تنفيذها مع دهان الخشب بلون مناسب لألوان الخيوط.

اللوحة الواحدة تستغرق 3 أيام

يقمن بتثبيت المسامير بشكل هندسي باستخدام المسطرة والمُثلث وغيرهما من الأدوات، ويحصلن على الشكل الذي يريدونه، ثم يلفا عليه الخيوط، موضحين أن اللوحة الواحدة تستغرق نحو 3 أيام كاملة.

استغلت الفتاتان فترة الحظر المنزلي وانتشار فيروس كورونا، لبدء مشروعهما: "بنستعمل خشب mdf، ودهان سبراي، وشاكوش ومسامير، وخيوط قطن أو صوف أو أي نوع على حسب الشكل، بنشتغل في البيت وبنعرض حاجتنا أونلاين".

تحولت هواية "آية" و"أسماء"، مع الوقت إلى مشروع يسعيان من خلاله إلى تطوير أنفسهما، ليكبر مشروعهما وتباع منتجاتهما في محافظات أخرى.