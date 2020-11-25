عمرو دياب يسخر من "أماكن السهر": أوفر أوي (فيديو)

علاقات و مجتمع

"أماكن السهر" آخر أغنيات المطرب عمرو دياب التي صورها "فيديو كليب"، وكانت بطلتها الفنانة دينا الشربيني، إذ ظهرت معه في الكليب الذي وثق لحظات رومانسية بينهما، حتى ربط الجمهور بين الأغنية وقصة حبهما.

تقول كلمات الأغنية "ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل، وده من جمدانه يتعزل في مكان مفيهوش مخلوق"، في إشارة منه لدينا الشربيني، لكن في إحدى حفلاته، مطلع الشهر الجاري، وبعد مرور حوالي 20 يوما على الحفل، بدأ يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة، يسخر من أغنية "أماكن السهر"، التي تجمعه بدينا الشربيني.

وقطع عمر دياب، أغنية "أماكن السهر" خلال الحفل، بعد غناء مقطع: "ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل"، معلقا: "أوفر أوي المؤلف ده، أوفر فعلا".

وربط جمهور مواقع "السوشيال ميديا"، بين الفيديو وسخرية عمرو دياب من الأغنية بحدوث مشكلات مع دينا الشربيني، وكان من بين التعليقات، "ليه كدة يا هضبة"، و"دول شكلهم سابوا بعض خلاص"، و"التلقيح بدأ اهو".

وكان عمرو دياب، قد غنى تلك الأغنية في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي أقيمت بمدينة الجونة الساحلية بالغردقة.

وقالت مصادر مقربة من الهضبة ودينا الشربيني إن الثنائي انفصلا بالفعل، بعد علاقة دامت حوالي 3 سنوات، بعد 3 مشاجرات بينهما، موضحا أن كانت البداية في الساحل الشمالي بحضور عدد من أصدقائهما، أما المشاجرة الثانية كانت في مدينة الجونة، لكن الأمور هدأت بينهما.

وتابع المصدر، بأن المشاجرة الثالثة كانت في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، وفي الوقت الذي استعدت فيه "دينا" للحفل، داخل أحد غرف الفندق، وقعت مشاجرة كبرى بينها وبين الهضبة، وهو ما جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في حفل الزفاف بمفرده.

ورغم الأنباء المتداولة وقتها، لكن ما زاد التكهنات بانفصال الثنائي، هو أغنية "كان طيب"، التي استهل بها الهضبة حفله لأحد شركات المقاولات الكبرى، وهي الأغنية التي جعلت المتابعين يتحدثون عن إنهاء علاقتهما العاطفية.