"هالات سوداء ووش بلاستيك".. زوجة خالد سليم تتعرض للتنمر على "إنستجرام"

علاقات و مجتمع

تعرضت كثير من الفنانات والمشاهير في الأونة الأخيرة، إلى التنمر بشتى أنواعه، سواء من خلال انتقادات لاذعة وتعليقات متهكمة على مظهرهن، أو بسبب مرض أصبن به، ولم تنج زوجة الفنان خالد سليم، خيرية هشام، ابنة رجل الأعمال هشام علي، من فخ التنمر، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تعتبر خيرية، من الأشخاص الأكثر تواجدًا وتفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "إنستجرام"، إذ شاركت متابعيها صورة جديدة لها، وأرفقت عليها تعليقًا: "الجمال ليس في الوجه.. الجمال نور في القلب".

تلقت وزجة خالد سليم، تعليقًا متهكمًا على وجهها، من إحدى المتابعات، التي قالت: "خيرية إيه الهالات والوش البلاستيك دا".

قصة حب خالد وخيرية بدأت باستفزاز

بدأت علاقة خالد سليم بزوجته خيرية هشام، ابنة رجل الأعمال هشام علي، والإعلامية مهرة راشد، منذ 8 أعوام، شهدت قصة حب كبيرة انتهت بالزواج.

ورى "خالد" في لقاء تلفزيوني من خلال برنامج "ربع دستة ستات"، الذي كانت تقدمه الفنانة مها أحمد، تفاصيل علاقته بـ"خيرية"، قائلا: "التقيت بها للمرة الأولى من خلال صديقي إيهاب توفيق، اللي كان قاعد معاها بصحبة زوجته في أحد الفنادق المملوكة لوالدها، ورحت سلمت على كل الحاضرين، ومن بينهم خيرية اللي ردت عليا السلام ببرود وقلة اهتمام، والموضوع ده استفزني جداـ لدرجة إني سألت إيهاب بعدها مين البنت ديه".

ويحرص "خالد" على اصطحاب زوجته فى أهم الأحداث واللقاءات الفنية، إلى جانب التفاخر بها في أى مكان يذهب إليه، مع تغزله الدائم بها عبر منصات "السوشيال ميديا"، إذ يعتبران من أهم قصص الحب الموجودة داخل الوسط الفني.

وكان "سليم" قد نظم احتفالية لزوجته "خيرية" بمناسبة عيد ميلادها، بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وسط مجموعة من مشاهير الغناء والفن، معربا عن حبه الشديد لها، متغزلا بها أمام الجميع.