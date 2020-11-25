ياسمين صبري وجورجينا بإطلالتين متشابهتين في يوم واحد: فولة واتقسمت نصين

لايف ستايل

بإطلالتين متشابهتين، لفتت الفنانة ياسمين صبري، وعارضة الأزياء جورجينا، صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، الأنظار في أحدث ظهور لهما، عبر خاصية "استوري" عبر حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ياسمين بقميص ناعم فاتح اللون داخل سيارتها، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، بالتزامن مع ظهور صديقة كريستيانو رونالدو، بإطلالة مشابه مع الاعتماد على المكياج نفسه.

وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورتين، مؤكدين تطابقهما، ومن أبرز التعليقات: "هما فولة وانقسمت نصين، أنا كنت متلخبطة مين فيهم جورجينا"، و"ياسمين صبري بقت جوروجينا الغلابة رسمي بعد الصورة دي"، و"ياسمين بتحلو كل يوم، وبقت أحلى من صاحبة رونالدو".

يأتي ذلك بعد أسابيع معدودة من تصدر تريند بعنوان "جورجينا الغلابة" موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بين رافضي فكرة التقليد من الأساس، والمدافعين عن ياسمين صبري، في ظل تكرار تشابه أوضاع التصوير بين الفنانة المصرية والعارضة الأجنبية، فضلا عن تطابق النظر إلى الكاميرا، حتى طريقة المكياج وألوانه متقاربة بشدة، تسريحات الشعر وكأنها واحدة، كلها أمور جعلت تريند "جورجينا الغلابة" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودون حينها العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، آراءهم حوله، مُعلقين: "لو جوروجينا نزلت صورة بطرحة ياسمين صبري تاني يوم هتكون مقلداها"، "فيه تشابه بس ياسمين جمالها أحلى"، "ياسمين أحلى كتير"، "ياسمين صبري نص صورها على الإنستا تقليد لجورجينا، ومع أنها حلوة بس مش قادرة تعمل لنفسها ستايل ولوك خاص بيها".

يذكر أنه ليست المرة الأولى التي أثير فيها الجدل حول المقارنة بين ياسمين صبري وجورجينا، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة بالمقارنة بين الثنائي، إلا أن الفنانة لم تعقب نهائيًا.