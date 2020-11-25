هالة صدقي بطرحة فرح بعد تقدم "134 ألف عريس" لها: معجب طلبني للزواج

علاقات و مجتمع

عروض الزواج عبر "إنستجرام"، تعد من أكثر التعليقات الطريفة التي تتلقاها الفنانة هالة صدقي، من بعض متابعيها خلال تعليقهم على صورها، وكان آخرها صورة لها داخل البحر مع المطرب مصطفى حجاج، إذ كتب أحدهم: "تتجوزيني"، لترد عليه مازحة: "قدم استمارة".

وشاركت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة وهى بفستان زفاف وطرحة، مقدمة من أحد معجبيها لطلب يدها للزواج.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً: "عريس بعتلي صورتي بالطرحة، علشان يكون له الأسبقية، والله أنتوا جمهور قمر وبجد بتسعدوني".

لاقت الصورة التي شاركتها هالة صدقي، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منها معها، إذ حصدت مئات التعليقات، أبرزها: "يلا نقول مبروك، بس الصورة جميلة...اجبري بخاطره بقى"، لترد الفنانة: "ما يمكن حد يبعت صورة أحلى، أعمل إيه بقي وقتها".

هالة صدقي تتلقى عروض زواج

وعلقت الفنانة هالة صدقي، في تصريحها لـ"الوطن": "دول أغلبهم عيال صغيرة.. بربي الجيل"، متابعة بنبرة ساخرة: "هو بعد اللي حصلي ممكن أفكر أتجوز تاني".

وأوضحت أن تعليقات طلبات الزواج تأتي بصفة الهزار والسخرية فقط: "أغلبهم محترمين وبنهزر مع بعض"، وفي حالة تجاوز أحد المتابعين تحذفه من حسابها: "اللي بيتجاوز بعمله بلوك.. الصفحة عندي نضيفة".

وأضافت مازحة: "أنا تلقيت 134 ألف طلب جواز، محتاجين أقعد أفرزهم، وبتفاعل معهم بالرد، عشان دول رأس مالي وجمهوري".

أزمة هالة صدقي مع زوجها

دخلت الفنانة هالة صدقي في أزمة مع زوجها المحامي سامح سامي، الذي زعم بأنها ليست أم أبنائه الحقيقية، قائلًا في فيديو نشره على موقع "يوتيوب": "دي بويضات واحدة أجنبية".

وردت عليه "هالة" عبر حسابها على "فيسبوك"، بأنها قدمت بلاغا ضده ومحاميه في الاتهامات السابقة التي افتعلها بسبب حكم النفقة، قائلة: "لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي، وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم ويرفض يطلق، منتظر الثمن".

وقدمت هالة صدقي، 4 بلاغات للنائب العام ضد زوجها ومحاميه والموقع الإخباري والصحفي الذين نشروا الأخبار المسئية لها.