داليا تتحدى مرضها بالحرف اليدوية: "عليا قرض 40 ألف لازم أسدده"

علاقات و مجتمع

تسبب مرض السكري في إعاقة حركتها وشلل الجزء السفلي من جسدها النحيل، وبتر إحدى أصابع يديها وضعف نظر عينيها، وجدت داليا راغب نفسها وحيدة بين أربعة جدران بعد وفاة والدتها وشقيقتها بدأت تبحث عن عمل يتناسب مع حالتها الصحية التي بدأت تدهور رويدًا روايدًا، بعد شعور بالجوع نتيجة قلة المال واقتصار مصروفها على 20 جنيها أسبوعيًا يأتي شقيقها ليعطيها هذا المبلغ الزهيد ويرحل دون أن يحدثها ويطمئن على صحتها.

فقدت سمعها وتعرضت للضرب على يد والدها

تحكي الفتاة الثلاثينية، أنها بدأت تفقد سمعها وثقل لسانها نتيجة تعرضها للتعذيب والضرب على يد والدها قبل وفاته بعد أن أصبحت وحيدة: "بعد ما أمي ماتت اتبهدلت وأبويا طردني من البيت ومكنتش بلاقي آكل وفجأة حصلي مضاعفات وانفجار في مفصل رجلي وملاقتش حد يوديني للدكتور لحد ما حالتي ساءت أكتر وقبلها كنت بشتغل في سوبر ماركيت ومصنع حديد وبعت دهب أمي عشان أكمل تعليمي واتخرج من كلية تجارة خارجية وإدارة أعمال شوفت المرار ومحدش حن عليا بعد أمي".

تعلمت الحرف اليدوية لمقاومة الجوع

تحدت "داليا" ظروفها بتعلم بعض الحرف اليدوية لتوفير قوت يومها لكنها تعثرت في شراء الخامات لعدم قدرتها المادية، وانتظرت أهل الخير من أعضاء نادي روتاري لمساعدتها وحجز مقعد لها داخل معرضين للحرف الصغيرة لعرض منتجاتها وتشجيعها وتقديم الدعم النفسي والمادي لها: "ساعدوني وهونوا عليا وبدأت اشتغل لأني مقدرش أقعد من غير شغل لازم ألاقي وقت أملى فراغي مفيش حد بيزورني ولا بيسأل عليا".

تعمل لسداد قرض بـ40 ألف جنيه

6 أشهر مرت عليها وهي في حالة اكتئاب شديد خرجت منها بقرار تعلم تصنيع الشموع، وبعدها إعداد مستحضرات التجميل في المنزل وبعد بتر يديها قررت تعلم تصنيع قوالب السليكون وصب التحف والنحت وأخيرًا فن الديكوباج: "لازم أتعب وأشتغل عشان ألاقي آكل لأني بقالي 8 سنين بعاني من المرض وأختي ماتت وسابتني ومريت بظروف صعبة كتير ومشاكل كان لازم أواجهها لأن 20 جنيه مكنوش بيكفوني أكل وعلاج في الأسبوع كنت بقعد من غير أكل باليومين والتلاتة دلوقتي بشتغل على الأرض أو وأنا نايمة على السرير عشان عندي قرح فراش كتير في جسمي بس الشغل اللي هيخليني أسدد باقي القرض اللي جبته عشان عملية رجلي 40 ألف بسدد فيهم لوحدي بقالي 5 سنين فاضل سنة".