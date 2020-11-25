الامارات | إعدام 94 ألف دجاجة في اليابان

شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 94 ألف دجاجة في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الحكومة اليابانية اليوم أن السلطات بدأت في ذبح نحو 94 ألف دجاجة في مزرعة دواجن في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد بعد اكتشاف تفشي أنفلونزا الطيور. وطلب حاكم فوكوكا، هيروشي أوجاوا، إرسال جنود لعملية الإعدام في المزرعة المتضررة بمدينة موناكاتا في كيوشو.

وقال أوجاوا في اجتماع للحكومة المحلية صباح اليوم: "الأولوية القصوى الآن هي الاحتواء الفوري والشامل لتفشي المرض".

وأكدت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الحالة التاسعة في البلاد من إنفلونزا الطيور هذا الموسم.وجد العمال في المزرعة أن نحو 40 دجاجة نفقت أمس الثلاثاء، وهو عدد أكبر بكثير من المعتاد، وأبلغوا مسؤولي الحكومة المحلية بذلك.

وفرضت السلطات حظرا صحيا فى منطقة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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