تحذير من شرب اللبن الخام دون غليه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر المكتب الاتحادي لحماية المستهلك وسلامة المواد الغذائية من خطورة شرب اللبن الخام دون غليه؛ نظرا لأنه يحتوي على بكتيريا وجراثيم قد تتسبب في الإصابة بالتهابات حادة بالأمعاء أو مشاكل بالكلى.

وأضاف المكتب الألماني أن هذا التحذير يسري بصفة خاصة على كبار السن والأطفال الصغار والحوامل، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة.

ولتجنب المخاطر الصحية المحتملة يجب دائما غلي اللبن الخام لقتل الجراثيم.

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