نصائح ذهبية لتسجيل مقاطع فيديو رائعة بالهاتف الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت مجلة "كونكت" إلى بعض الأمور البسيطة، التي قد تفسد تسجيلات الفيديو الناجحة بواسطة الهواتف الذكية، مثل ظهور ضوضاء مزعجة أو بعض الاتساخات على عدسة الكاميرا.

ولذلك تنصح المجلة الألمانية قبل تسجيل الفيديو بضبط الهاتف الذكي على وضع الطيران وتنظيف عدسة الكاميرا جيدا. وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدم إيقاف الوظائف التلقائية في تطبيق الكاميرا، ثم القيام بضبط التركيز والتعريض وقيمة اللون الأبيض يدويا.

وحتى إذا لم يرغب المستخدم في تسجيل مقاطع فيديو طويلة للألعاب، فمن الأمور المفيدة هنا تصميم مفهوم للتسجيل حتى مع التسجيلات الوثائقية القصيرة، وأكد خبراء المجلة الألمانية أنه بدون هذا المفهوم سيكون من الصعب على المصور الحفاظ على تفاعل المشاهدين لمدة أكثر من 3 دقائق.

ويتم تصميم مفهوم تسجيل مقطع الفيديو بشكل تقليدي من خلال القاعدة المكونة من ثلاثة عناصر؛ في البداية يكون هناك ادعاء يتبعه ادعاء مضاد، وفي النهاية يظهر الحل الوسط أو الرأي الخاص في الموضوع.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن المصور يحتاج إلى مقدمة تلفت انتباه المشاهدين وكذلك صورة نهائية رائعة لكي تظل عالقة في ذاكرة المشاهدين.