"واخدها في حضنه".. أول ظهور لأحمد سعد وخطيبته بعد أنباء انفصالهما

لايف ستايل

بأزياء شتوية فضفاضة، أطل الفنان أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء البسيوني مع الإعلامية بسمة وهبة، في أول ظهور لهما منذ شائعة انفصالهما، التي لاحقتهما خلال الأيام الماضية.

وظهر "سعد" محتضنا خطيبته، بينما وقفت الإعلامية بجوارهما لالتقاط صورة سيلفي تجمعهم، قامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "بسمة" على الصورة، قائلة: "تفتكروا إيه سر المقابلة دي!"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "صالحتهم على بعض"، و"شكلنا هنفرح بجواز سعد قريب"، و"بنحبك يا بسمة.. دايما بتجمعي الحبايب".

يشار إلى أنه في 16 نوفمبر الجاري، حذف الفنان أحمد سعد حساب خطيبته، علياء بسيوني من قائمة من يتابعهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما حذف صورهما سويا، ما يزيد من شائعات انفصالهما.

وكان الفنان أحمد سعد يعبر لـ"علياء بسيوني"، عن حبه بشكل كبير عبر"إنستجرام"، ويمتلئ حسابه بصور وفيديوهات لهما سويا، منذ ما يقرب من عام كامل، وسافرا معا داخل مصر إلى شرم الشيخ، ووثقا تلك السفرية بالصور والفيديوهات، إلا أنها حُذفت جميعها من حساب الفنان أحمد سعد.

وفي حين تخلى أحمد سعد عن متابعة خطيبته، إلا أن علياء بسيوني حسابها شخصي ولا تسمح إلا للأصدقاء برؤية ما تنشره، فلم يتسن التأكد من كونها حذفت الصور، لكنها في ذات الوقت حذفته من قائمة من تتابعهم على موقع "إنستجرام".

وتعتبر علياء بسيوني، الفتاة رقم 4 في حياة أحمد سعد، إذ ارتبط من قبل بـ "أم أولاده" وهي من خارج الوسط الفني، ثم ريم البارودي التي جمعتها به قصة حب كبيرة، رغم أنهما لم يعلنا الخطوبة أو الزواج رسميا.

وكانت الفنانة سمية الخشاب، وقصتها الشهيرة، في الزواج والطلاق، والعنف الواقع بينهما، ثم القضايا والمحاكم، ثالث النساء في حياة "سعد"، لتأتي علياء بسيوني في نهاية المطاف، ويؤكد أحمد سعد على قصة الحب الكبيرة التي تجمع بينهما.

واحتفل علياء بسيوني بعيد ميلاد سعد بطريقة استثنائية للغاية، حيث حجزت له "بانر" إعلانات كبير أعلى كوبري أكتوبر لتحتفل به مع جمهوره، وقال الأخير إن الاحتفال يوافق نفس تاريخ خطوبتهما.