بـ"جلستين تصوير".. ملكة جمال لبنان تثير الجدل بسبب ترويجها للسياحية بأزياء جريئة

لايف ستايل

حالة من الجدل، صاحبت نشر مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018 لجلستين تصوير لها بأزياء جريئة، في المتحف الوطني بالعاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

مايا رعيدي: المتحف الوطني له مكانة خاصة

وظهرت "مايا" في جلسة التصوير الأولى، بفستان فضي لامع دون بطانة، والذي تميز بأنه غير منقوش ودون أكمام، كما أنه مكشوف الظهر وبفتحة جانبية طويلة من القدم حتى الخصر، مع اعتمادها على مكياج سموكي لامع، خلال تواجدها داخل المتحف.

وعلقت ملكة جمال لبنان على جلسة التصوير، قائلة إن المتحف الوطني له مكانة خاصة بقلبها، مضيفة أنها كانت تزوره كثيرا خلال طفولتها، معربة عن سعادتها بالترويج للسياحة وزيارة المتحف.

وبالرغم من تعرضها لانتقادات بسبب أزيائها التي وصفها متابعيها بـ"الجريئة"، إلا أنها تجاهلت الأمر، بنشر جلسة تصوير أخرى خارج المتحف، مرتدية فستان أزرق اللون، مزود بأكمام شفافة، وذيل طويل، مع الاعتماد على مكياج بسط.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلستي التصوير، اللتان حصدتا آلاف التعليقات، أبرزها: "ملابسك جريئة للغاية"، و"الترويج للسياحة بتلك الأزياء أمر غير مقبول"، و"ملكة جمال فعلا"، و"اتفهم وجهة نظر منتقدي ملابسك، لكني معجب بها بشدة، وأرى أنك رمز للجمال والأنوثة وخير مروج للسياحة".

اقتنصت مايا رعيدي اللقب في 2018 بعد منافسة 30 فتاة، حيث تأهلت مع 10 منهن إلى المرحلة النصف نهائية، ثم نافست من تاتيانا ساروفيم، ميرا طفيلي، يارا أبو منصف، وفانيسا يزبك في المرحلة النهائية.

وحصدت على جوائز قيمتها تفوق 500 ألف دولار، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وتنافست على لقب ملكة جمال الكون في ديسمبر الماضي، إلا أنها لم تنجح في الحصول على أيه ألقاب دولية.