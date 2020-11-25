وصلة إنترنت تخرب حياة زوجة: "أسرع خلع في تاريخ عيلتي"

علاقات و مجتمع

10 أشهر هي مدة الارتباط فتاة لم يتخط عمرها الـ28 عاما، وزوجها الذي يكبرها بعامين، لتكتشف بعدهم خيانته لها مع جارتها المطلقة، ليبدأ فصلا جديدا بحياتها أمام محكمة الأسرة، طالبة الخلع منه ومتنازلة عن جميع حقولها مقابل الخلاص منه رغم انها تحمل طفلا بين أحشائها.

فالزوجة العشرينية التي ارتبطت رباطا تقليديا لم تتوقع أن يخونها زوجه بعد 4 أشهر فقط من الزواج ليسطر نهاية حزينة لعلاقة في بدايتها، قامت على المودة والرحمة، ثم تبدلت للخيانة مع سيدة مطلقة ظنت أنها ستكون صديقتها، وأن زوجها يشفق عليها نظرا لظروفها.

الزوجة تبلغ من العمر 28 عاما، تقدمت بطلب خلع لمسؤولي مكتب تسوية النزاعات الأسرية، طالبة الخلع من زوجها متنازلة عن كل حقوقها مقابل الخلاص منه، وأمام مسؤولي مكتب تسوية النزاعات الأسرية قالت الفتاة: "مكنتش عارفة جوزي بس أهلي يعرفوه كويس، واتقدملي ووافقت ولقيته متدين وشخص محترم، واتخطبنا واتجوزنا في 6 أشهر، وكنت مبسوطة أن ربنا عوضني بزوج متفاهم، لكن اكتشفت أنه بيخوني"، بهذه العبارات لخصت شادية مآساتها.

تقول الزوجة العشرينية: "بعد الجواز بشهرين بدأت أحس إنه متغير، ولاحظت إنه بيتردد على جارتي المطلقة بدعوة تظبيط وصلة الإنترنت ليها، وإنه بيساعد أولادها في المذاكرة باعتبارها جارتنا وسيدة وحيدة مطلقة، لحد ما في يوم من الأيام، لقيت ابنها الصغير بيقولي عموا بيقعد مع ماما في الأوضة، وقتها فقدت الوعي واتصدمت ومش عارفة أعمل إيه، لحد ما بدأت أراقب جوزي كويس أكتشفت إنه بيخوني معاها، ولما واجهته قالي دي غلبانة وبظبطلها الإنترنت وبساعد ولادها".

تضيف الزوجة: "سكت وبدأت أراقب تحركات زوجي علشان مخربش بيتي خاصة إني حامل في شهرين، لكن في مرة من المرات، لقيته داخل شقتها استنيت شوية وبعد كدة خبطت عليهم فتحلي طفلها، ولقيتهم قاعيدن قاعدة مش مظبوطة وصرخت وبعت لأهلي واعترف إنه على علاقة مع جارتي وإنه ينتوي الزواج منها نظرا لظروفها، فروحت لمحكمة الأسرة طلبا للخلع، علشان تكون أسرع جوازة وخلع في تاريخ عيلتي".