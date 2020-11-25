سيدة تطلب الخلع: معندوش اقتراحات للغدا كل يوم

علاقات و مجتمع

أمام محكمة جنح حلوان، وقفت الزوجة البالغة من العمر 28 عاما تشكو إلى المستشار وائل الشوربجي، رئيس محكمة جنح حلوان، ما تعانيه مع زوجها في بيت الأسرة، مؤكدة أنه لا يهتم بها أو بتفاصيل بيته.

وحضر الزوج كذلك إلى المحكمة شارحا ما حدث، "مش مصدق إنها رفعت عليا قضية خلع أصلا"، قال الزوج الذي يعمل موظف في إحدى شركات الشحن، إنه تزوج منذ عامين تقريبا، ورزقه الله بطفلة هي كل حياته، وفي يوم المشاجرة لم يحدث بينهما أي سوء.

وقال: "صحيت الصبح وفطرت معاها وفضلنا نتكلم عادي في أمور الحياة، ومع بنتنا، وبعدين سألتني تحب تاكل إيه على الغدا وكان ردي (أي حاجة يا حبيبتي)، ونزلت مكنش في بالي أي حاجة وحشة أو غلط وفوجئت إنها غضبت ورفعت عليا قضية خلع".

هنا تتدخل الزوجة وتشرح إنها دوما ما يقابل زوجها مشكلات البيت بالسكوت واللامبالاة، ولا يشاركها الحديث أو التفاعل معها، "بحاول اتكلم معاه في أي حاجة حتى الأكل هناكل إيه ودايما يرد عليا بلامبالاة وكأنه مش مهتم ويقولي أي حاجة طيب ما يشاركني".

ليرد القاضي موجها كلامه للزوج، "كنت قلتلها يا أخي عشان بنتك"، فرفعت الزوجة قضية خلع على زوجها للضرر، وطلبت الطلاق منه، وقبل القاضي تلك القضية.

وبعدها بعدة أيام اتهمت الزوجة زوجها بتبديد منقولات الزوجية، وسرقة مشغولاتها الذهبية، ولكن تبين للمحكمة كذب الادعاء، فتراجعت الزوجة عن قضيتها، ولا تزال قضية الخلع تنظر أمام المحكمة، تقول الزوجة، "أنا خلاص مش طايقة طريقته ولا أسلوبه ولا بروده معايا، تعبت منه ومن طريقته، مش بيتجاوب معايا في أي شيء، ولا لما أطلب منه حاجة حتى لو بسيطة يعملهالي، لازم إطلق منه، أو الخلع".