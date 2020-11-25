من برج الحوت لأماكن السهر.. أغاني أهداها عمرو دياب لدينا الشربيني قبل الانفصال

علاقات و مجتمع

ما أن يذكر اسم الفنانة دينا الشربيني، حتى يقترن بسيرة الهضبة الفنان عمرو دياب، للعلاقة العاطفية التي ربطت بينهما قبل 3 أعوام، ظهرا خلالها في العديد من المواقف التي جسدا فيها الرومانسية، لكن دوام الحال من المحال، إذ أكدت مصادر مقربة انفصال الثنائي بسبب بعض الخلافات.

وخلال 3 أعوام، قدّم الهضبة 3 أغاني أهداها للفنانة دينا الشربيني، فكانت كلمات الغزل والرومانسية، طريقته للتعبير بيها عن حبه، إذ تغزل في برج الحوت، الذي تنتمي إليه "دينا"، وفي أغنية أخرى أكد على مكانتها في قلبه، وفي الثالثة وثّق من خلالها مشاهد الدلع.

أماكن السهر

"أماكن السهر" آخر أغاني الهضبة، التي اختار أن يهديها إلى الفنانة دينا الشربيني التي ظهرت معه في الكليب الخاص للأغنية.

على مدار 4 دقائق هي مدة الفيديو الكليب، ظهر الثنائي في مشاهد مختلفة اتسمت بالدلع والغزل، فظهر "الهضبة" وهو يحمل "دينا" على كتفيه، وفي مشهد آخر وهما يسيران سويًا على الشاطئ.

زي ما أنتي

خلال الاحتفال بعيد الحب في العام الماضي، حسم الهضبة الجدل حول أغنية "زي ما أنتي"، التي جاءت ضمن ألبومه الأخير "سهران"، فالأغنية وقتها أثارت الجدل حول المقصود منها إذ كانت زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، أم زينة عاشور.

وعقب الجدل المثار وقتها، حسم "الهضبة" الجدل، لينشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة رومانسية تجمعه بـ"دينا" خلال تواجدهما في أحد المطاعم، معلقًا عليها: "عيد حب سعيد.. زي ما أنتي".

أجمل عيون

كانت علاقتهما لازالت بعيدة عن الأنظار، ومع غناء الهضبة لـ"أجمل عيون" التي تضمنت جملة "برج الحوت"، أثارت وقتها حالة من الجدل، إذ ذهبت التخمينات إلى الفنانة دينا الشربيني، التي تكرر ظهورها معه.

وفي مواقف مختلفة حسم الفنان عمرو دياب، الجدل حول الأغنية، إذ أهداها لحبيبته "دينا"، إذ ظهرت معه خلال غنائه في حفل مسرح جامعة مصر الدولية وأهداها إليه، وأيضًا خلال حفله الغنائي في روسيا عقب مباراة المنتخب التونسي ونظيره الإنجليزي، على مسرح Nautilus Space بمدينة سان بطرسبرج، أثناء تواجدهما في بطولة كأس العالم لكرة القدم.