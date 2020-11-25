بـ"قبلة وحضن".. أيتن عامر تحتفل مع زوجها بعيد ميلادها الـ34

لايف ستايل

بصورة رومانسية تجمعها بزوجها محمد عز العرب، احتفلت الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها الـ34، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "آيتن"، بأزياء كاجوال صيفية قاتمة اللون، مع اعتمادها على تسريحة شعر إنسيابية ومكياج بسيط، بينما أطل زوجها بقميص أزرق منقوش وبنطلون قاتم اللون، خلال احتضانه وتقبيله لها، خلال احتفالهما في المنزل بعيد ميلادها.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت ما يقارب 155 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أحلى كابل في الوسط الفني"، و"كل سنة وأنتم مع بعض".

وحرصت العديد من الفنانات على تهنئتها، من بينهن: غادة عادل وعبير صبري وجنات ومنى ممدوح.

آيتن عامر عن زوجها: جابلي هديتين في عيد ميلادي وبستشيره في أعمالي الفنية

تحدثت الفنانة آيتن عامر، عن علاقتها بزوجها خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، قائلة إنها تستشيره كأول شخص في أعمالها الفنية، موضحة أنها ستشارك في 3 أعمال خلال الفترة المقبلة.

وعن الاحتفال بعيد ميلادها، أوضحت بأنها احتفلت بعيد به في منزلها مع أسرتها، وكانت أول هدية تلقتها من والدتها في بداية الشهر الحالي: "عز جاب لي هديتين، كان جايب لي هدية DIAMOND وقرر يكبرها لي، كل سنة يكبر لي حاجة زي دبلة الجواز، وأنا اتبسطت من الهديتين".

وأعربت آيتن، عن رضاها بالمشاركة في مسلسل "فرصة ثانية"، مع ياسمين صبري وأحمد مجدي ومحمود البزاوي ونهال عنبر، خلال السباق الرمضاني الماضي: "دوري في المسلسل أثبت للجميع أن الدور في العمل الدرامي ليس بعدد الحلقات المقدمة، لكنه يعتمد على طبيعة الدور وتأثيره على الجمهور".

وأكملت: "الدور مش بطولة، ولكن ممكن يبقى عامل تأثير كويس ويكون أفضل"، مشيرةً إلى أن دورها في المسلسل كان أول تجربة عملية على الكلام النظري الذي تعلمته منذ أن احترفت العمل الفني"، ووصفتها بـ"التجربة الناجحة، مش مهم عدد الحلقات، المهم ان الدور يسيب بصمة ويكون مهم".