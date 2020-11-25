أبرزها الرومي والمكعبات.. 5 طرق لعمل الجبنة البيتي

مطبخ

كتب: هن - 01:41 ص | الأربعاء 25 نوفمبر 2020

لا خلو سفرة من الجبن المتنوعة، خاصة في وجبة الإفطار التي يفضل الكثير تناول الجبنة خلالها، لذا يقدم "هن" 5 وصفات لعمل الجبنة البيتي كالآتي: جبنة بيتي المقادير 1 كوب زيت 1 كوب لبن بودرة نصف كوب نشا 3 صفار بيض رشة ملح 1 كوب ماء نصف كوب نشا 3 مثلث جبنة طريقة تحضير جبنة بيتي يضرب في الخلاط جيداً الزيت والماء والبيض والنشا واللبن البودرة والملح والجبنة المثلثات. يصب الخليط فى حلة موضوعة في حمام مائي على النار. يغطى ويترك على نار هادئة لمدة ساعتين أو حتى تمام التماسك. تترك لتهدأ ثم توضع في الثلاجة لتتماسك. تقطع شرائح وتقدم. جبنة قريش بيتي مع التغميسة لتر لبن بلدي كوب خل رشة ملح طريقة تحضير جبنة قريش يوضع اللبن على النار حتى يصبح دافئ يضاف الخل ويقلب الخليط يمكن إضافة رشة ملح تفصل الجبنة على الماء ويصفى الخليط بشاشة أو مصفى جبنه بيتي للسندوتشات 2 كوب حليب بودرة ربع كوب نشا كوب زيت ربع كوب ماء 4 صفار بيض ربع كوب جبن كريمي رشه ملح 2 ملعقة كبيرة ليمون ضافات حسب الرغبة طماطم مجففة زيتون أخضر أعشاب إيطالية طريقة تحضير جبنه بيتي للسندوتشات يخلط الزيت مع الماء ويضاف إليه النشا ويقلب حتى يذوب تمامًا يضاف إليه اللبن البودرة وصفار البيض والجبن الكريمي ورشة الملح يضاف عصير الليمون ويقلب جيدا لإضافة النكهات مثل الأعشاب الإيطالية تضاف في هذه المرحلة تدهن بولة صغيرة بالزيت وتترك على نار هادئة مدة ساعة تقريبا جبنة رومي بيتي مقادير جبنة رومي بيتي 7 ملعقة كبيرة نشا 2 كوب لبن نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة 4 ملعقة كبيرة زيت كيلو جبنة رومي (بطارخ) 2 ملعقة كبيرة فلفل أسود حبوب 1 ملعقة صغيرة ملح لون طعام برتقالي أو بودرة زعفران طريقة تحضير جبنة رومي بيتي على النار، يذوب النشا مع اللبن على البارد ثم يضاف الزيت والملح تضاف الموزاريلا والجبنة الرومي وتقلب جيدًا حتى يصبح القوام كريمي تدهن العلبة بالزيت ثم تبطن بالبلاستيك وتوضع الجبنة وتترك في الثلاجة حتى تتماسك، وتقدم مع التوست جبن مكعبات بيتي مقادير جبن مكعبات بيتي 2 كوب لبن 1 ملعقة كبيرة خل 1 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 2 مثلث جبنة ربع كوب زيت ربع كوب ماء اللبن القاطع ملح التقديم توست 1 كوب لبن طريقة تحضير جبن مكعبات بيتي يدهن ورق النايلون أو البلاستيك بالزيت تفرد في قاع وجوانب علبة بلاستيك يسخن اللبن في إناء على النار يضاف الخل ويقلب الخليط حتى يفصل اللبن يصفى الخليط بالمصفاة أو شاش طبي في الكبة ثم توضع في علبة مبطنة بكيس نايلون، وتدخل إلى الثلاجة حتى تتماسك ثم تقدم مع التوست

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