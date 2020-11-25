احتضنت معجبة منهارة.. آخر مناسبة بين عمرو دياب ودينا الشربيني قبل الانفصال

علاقات و مجتمع

"3 مشاجرات" الأمر الذي كشفه مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، الذي أكد انفصال علاقته بالفنانة دينا الشربيني، بعد علاقة عاطفية استمرت قرابة الـ3 أعوام، جسدا فيها العديد من المواقف الرومانسية بينهما.

وكان الظهور الدائم الثنائي الأمر الذي لفت أنظار الكثيرين، سواء في الحفلات الغنائية التي أحياها الهضبة، أو المناسبات العامة،مثل عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وجاءت المناسبة العامة الأخيرة التي جمعت بين الهضبة والفنانة دينا الشربيني، في الجونة، عندما أحيا الفنان عمرو دياب حفله الغنائي على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني، على حضور حفل عمرو دياب، وتفاعلت مع جميع الأغاني التي قدمها "الهضبة" خلال الحفل، الذي غنى فيه الهضبة للمرة الأولى أغنية "الجو جميل"، بناء على طلب عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت "دينا" في أحد مقاطع الفيديو، وهي تحتضن إحدى المعجبات التي دخلت في حالة انهيار، حين رأت الفنان عمرو دياب في الحفل، وظلت "دينا" تمسح دموع المعجبة وأخذت في تهدئتها.

3 خناقات بين الهضبة ودينا الشربيني

وبحسب المصدر المقرب، الذي كشف لـ"الوطن"، عن 3 مشاجرات وقعت بين الهضبة ودينا، وهي ما أدت إلى تفاقم الأمور بينهما، والتي انتهت بمغادرة "دينا" منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

أما المشاجرة الثانية التي كانت في مدينة الجونة - بحسب المصدر، وجاءت المشاجرة الثالثة قبل أيام في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، وفي الوقت الذي استعدت فيه "دينا" للحفل، داخل أحد غرف الفندق، وقعت مشاجرة كبرى بينها وبين الهضبة، وهو ما جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في حفل الزفاف بمفرده.