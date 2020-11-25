بعد وفاتها.. مواقف ياسمين رئيس مع والدتها: شكرتها بسبب كورونا وبتخاف منها

علاقات و مجتمع

أعلن المخرج هادي الباجوري، وفاة والدة زوجته الفنانة ياسمين رئيس، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المُقرر تحديد موعد الجنازة فيما بعد.

وكشف "الباجوري" لـ"الوطن"، أن والدة ياسمين رئيس اشتد عليها المرض في الفترة الأخيرة، فيما قطعت زوجته عملها على الفور، بشأن الوقوف على إنهاء مراسم تشييع الجثمان، داعيًا الجمهور بالدعاء لها.

علاقة ياسمين رئيس ووالدتها

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، مسبقًا، في تصريحات صحفية، عن سبب خوفها من والدتها، بشكل ساخر قائلة: "ماما وأنا صغيرة كانت بتبرق لنا.. فأنا قررت مبرقش لابني طول حياتي".

شكر لوالدتها بسبب كورونا

في أبريل الماضي، وجّهت "رئيس" الشكر لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر"، ودونت لها: "النهاردة طبخت ملوخية وفراخ محمرة وذاكرت ‏مع ابني وعملنا الواجب وكمان كان عندنا واجب موسيقى، متسألونيش إزاي، شكرا كورونا ولا تسألني من أنا، يا حبيبتي يا ماما".‏

ياسمين رئيس من مواليد محافظة القاهرة في عام 1985، ونظرًا لحبها الشديد للتمثيل، اتخذت قرار اقتحام عالم الفن في سن صغيرة إذ كانت في الرابع عشرة من عمرها، وجاءت مشاركتها الفنية الأولى في مسلسل "عرض خاص" عام 2010، مع زوجها المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من خمس شخصيات رئيسية به، ما أدى فيما بعد إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل دورها في فيلم "إكس لارج"، و"واحد صحيح"، و"صنع في مصر"، و"المصلحة"، و"فتاة المصنع" الذي قامت ببطولته أمام المخرج الكبير محمد خان.

الجدير ذكره أن "ياسمين" كانت تواصل تصوير مشاهدها بفيلم "جارة القمر"، في مدينة دهب، مع الفنانين كريم فهمي وأحمد مالك، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.