طلاق وانفصال وتجاهل.. كيف أنهى عمرو دياب علاقاته بالنساء المقربات

علاقات و مجتمع

طلاق وانفصال وتجاهل، طرق مختلفة أنهى الهضبة عمرو دياب علاقته بزوجاته الثلاث، بداية من الفنانة شرين رضا مرورًا بالسعودية زينة عاشور وحتى انفصاله عن الفنانة الشابة دينا الشربيني.

شرين رضا

تعرف عليها عن طريق والدها محمود رضا الذي جمعهما الأعمال الفنية طلب الهضبة منه الزواج من ابنته، وبالفعل تزوجا في عام 1989 بعد قصة حب قوية وانجبا طفلتهما نور، وخلال زواجهما غنى الهضبة لـ شيرين أغنية "متخافيش" وقام بتصوير الفيديو كليب داخل منزلهما في عام 1990.

ولكن بعد ثلاثة سنوات من إنجاب ابنتهما، انفصلت شيرين رضا عن عمرو دياب، وسأله مفيد فوزي عن سبب انفصالهما في إحدى لقاءاته مطالبه بالكشف عن سر الطلاق، ليجيب الهضبة قائلًا: "إن السبب الحقيقي هو ضرورة وجود قائد واحد لسفينة الزواج، وعدم إمكانية وجود قائدين لنفس المركب، لذلك فضل أم يكون بمفرده وطلق زوجته".

ورغم الانفصال إلا أن علاقة عمرو دياب وشيرين رضا ظلت جيدة بسبب ابنتهما نور، التي درست خارج مصر، حتى بعد زواج عمرو دياب من السعودية زينة عاشور عام 1992، وأنجب منها أبناءه الثلاثة عبد الله وكنزي وجنا.

زينة عاشور

بدأت قصة حب عمرو دياب وزوجته السابقة زينة عاشور قبل 25 عامًا، حين تعرف عليها في إحدى حفلاته وأعجب بها وطلب خطبتها، وبالفعل ذهب الهضبة إلى السعودية لطلبها للزواج من والدها رجل الأعمال السعودي محمد مصطفى عاشور، واستضاف حفل زفافهما أحد فنادق القاهرة في عام 1994.

ومرت السنوات على زواجهما ثم بدأت الشائعات تظهر حول ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني لتقرر زينة الابتعاد، وحاول والدها الصلح بينهما ولكن دون جودى، لتنتهي العلاقة بالانفصال لمدة عامين ثم الطلاق بعد زواج استمر 12 عامًا.

دينا الشربيني

وفي وقت متأخر تردد شائعات حول انفصال الفنان عمرو دياب عن دينا الشربيني، بعد أن لاحظ الجمهور إلغائه لمتابعتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، رغم احتفاظه بصورهما معًا وجميع مقاطع الفيديو التي جمعته بها.

ويقول البعض إن سبب الخلاف بينهما هو طلب دينا المستمر بتحويل زواجهما لرسمي بعد أن شاهدت العديد من زميلاتها من نجمات الوسط الفني اللاتي أقمن حفلات زفافهما مؤخرًا.