الامارات | نورة الكعبي تفتتح المكتبة الفرنكوفونية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الكعبي تفتتح المكتبة الفرنكوفونية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، المكتبة الفرنكوفونية، بمقر الرابطة الثقافية الفرنسية الجديد في أبوظبي، بحضور النائبة في البرلمان الفرنسي أميليا لاكرافي.

حضر حفل افتتاح المكتبة، سابين سيورتينو، المستشارة الأولى بالسفارة الفرنسية لدى الدولة، ومحمد بلدجودي، مدير عام الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، وسلطان الحجي، رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، والناشر المعروف ميشيل شوريري.

وتعتبر هذه المكتبة ملاذاً جديداً لعشاق اللغة الفرنسية في العاصمة الإماراتية. مقدمةً لهم عالماً من المحتوى الأدبي الفرنسي المميز في مكتبة «TV5 Monde» الفرنكوفونية، التي تم افتتاحها أول من أمس، بمقر الرابطة الثقافية الفرنسية الجديد في أبوظبي. وقام الضيوف بجولة في المقر الجديد للرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، والذي يضم مكتبة تحتضن ما يفوق الـ8000 كتاب، ومعرضاً فنياً من تقديم الفنانة الفرنسية كارين روش، والفنانة الإماراتية ندى العامري، بالإضافة إلى متحف «ميكرو-فولي» الرقمي.

وقالت الفنانة الفرنسية كارين: «إنها فرصة لطيفة بالنسبة لأفراد المجتمع الفرنكوفوني! حيث يمكننا الحضور إلى هذا المكان الجميل، وأخذ بعض الكتب، وإمضاء بعض الوقت في القراءة».

وقالت الفنانة الإماراتية ندى: «يمكنني الحضور إلى هذه المكتبة برفقة أبنائي، لتشجيعهم على قراءة الكتب الورقية، حتى يتمكنوا من فهمها والإحساس بها، كي لا تقتصر قراءتهم على الكتب الرقمية. فمن المهم جداً امتلاك الكتاب ذاته، وتوافر البيئة المناسبة التي تمكنك من استشعار الأرواح من حولك تقرأ الكتب».

ومن خلال المكتبة، أصبح بإمكان عشاق اللغة الفرنسية الوصول إلى طيف واسع من المحتوى الأدبي الفرنسي من كتب وروايات وكتب هزلية وألعاب لوحية، مقدمة من «كلتشر آند كو»! ويمكن زيارة مكتبة «TV5 Monde» الفرنكوفونية من السبت إلى الخميس، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، في مقر الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي. وقال سلطان الحجي: «يشكل افتتاح المكتبة الفرنكوفونية خطوةً لجعل تجربة التعلم أكثر إثراءً وعمقاً. وقد لاحظنا وجود أفراد المجتمع الفرنكوفوني في العاصمة، وكدعم لهم، قمنا بافتتاح هذه المكتبة الجديدة كليا، التي ستمكننا من إشباع نهم القراءة لديهم وحبهم للّغة الفرنسية».

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