الامارات | سلوفيني يخفي جثة والدته أعواماً لتقاضي معاشها التقاعدي

شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفيني يخفي جثة والدته أعواماً لتقاضي معاشها التقاعدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات السلوفينية مواطناً في الـ67 من عمره لإخفائه جثة والدته أعواماً، مدعياً أنها لاتزال على قيد الحياة، بهدف الاستمرار في تقاضي معاشها التقاعدي، على ما أفادت الشرطة ووسائل الإعلام.

ويقف أقارب لهذه المرأة، التي كانت لتبلغ 97 لو كانت على قيد الحياة، وراء تنبيه المحققين إلى الأمر، مؤكدين أن رؤيتها أو زيارتها كانتا متعذرتين عليهم رغم طلباتهم المتكررة.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة، توماز تومازيفيتش، إن «الشرطة عثرت على جثة المرأة داخل شقة في ليوبليانا»، موضحة أن «وفاتها حصلت على ما يبدو قبل سنوات عدة».

ويُشتبه في أن نجل الضحية كذب على أقاربها، زاعماً أنها لا ترغب في رؤيتهم، وواظب خلال كل هذه الفترة على تقليد توقيعها لكي يواصل تحصيل مخصصاتها التقاعدية.

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