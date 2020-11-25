الامارات | «كُتّاب الإمارات» يهنئ بدور القاسمي: صاحبة إنجازات رائدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كُتّاب الإمارات» يهنئ بدور القاسمي: صاحبة إنجازات رائدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ رئيس مجلس إدارة اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، سلطان العميمي، باسمه وباسم كُتّاب وأدباء الإمارات، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لفوزها بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، كأول امرأة عربية وإماراتية تشغل هذا المنصب على المستوى العالمي، منذ تأسيس الاتحاد عام 1896، والثانية على مستوى العالم.

وأكد العميمي أن قطاعي الثقافة والنشر يشهدان تطوراً مستمرّاً في العالم أجمع، وأن وجود قيادية عربية في هذا الموقع الدولي المهم يعدّ مكسباً للثقافة وحركتي النشر العربية والدولية، كما أن إنجازات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي ونجاحها في قطاعي الثقافة والنشر تجاوز في امتداده وأفقه محيط دولة الإمارات، إلى المحيط العربي، إذ كانت سموّها سبّاقة دائماً إلى تأسيس مشروعات ثقافية رائدة لم يسبقها إليها أحد، منها النهوض بصناعة الكتاب في الإمارات، ودعم الناشر وحركة النشر في دولة الإمارات وخارجها.

وأشار العميمي إلى أن تميز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في مجالي الثقافة والنشر هو امتداد للمشروع المستدام لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، في تحويل الشارقة إلى مركز ثقافي حيوي ونشط ومنتج على مستوى المنطقة والعالم. وأكد أن تبوؤ الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، منصب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين يعدّ دليلاً واضحاً على قدرة المرأة الإماراتية على العطاء والنجاح والتأثير في مختلف المواقع القيادية التي تشغلها دولياً. وجدد العميمي باسم جميع الكُتّاب والأدباء والمبدعين الإماراتيين التهنئة الخالصة لرئيسة الاتحاد الدولي للناشرين.. متمنين لها الاستمرار والنجاح الدائم.

- «وجود قيادية عربية في هذا الموقع يُعدّ مكسباً للثقافة».

- «الشيخة بدور سبّاقة إلى تأسيس مشروعات ثقافية رائدة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news