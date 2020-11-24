فقدت جزء من بصرها.. تعرف على تفاصيل مرض والدة منة فضالي

علاقات و مجتمع

أصيبت والدة الفنانة منة فضالي، بجلطة في العين، ما أثر على إبصارها وجعلها تخضع لعملية جراحية.

وكشفت "منة" في تصريحات لـ"الوطن"، أن والدتها ظلت متألمة بعد إجراء العملية، ما دفعها لإجراء عملية أخرى على يد الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون: "إحنا لازم نعمل عملية دلوقتي حالاً لأن نسبة الإبصار عمالة بتقل".

ويرصد "هن" تفاصيل جلطة العين، التي أصيبت بها والدة الفنانة منة فضالي، بحسب ما ذكرته "مايو كلينك".

جلطة العين

تحدث جلطة العين عندما يحدث تضييق بالأوعية الدموية أو انسداد بالشريان الرئيسي في شبكية العين، نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى الشبكية.

أعراض جلطة العين

يمكن أن تظهر أعراض جلطة العين فجأة أو تتطور ببطء على مدى ساعات أو أيام، وتكون كما يلي:

الإحساس بوجود ذبابة طائرة في العين، حيث يشعر البعض أن هناك ذبابًا يعيق مجال الرؤية، ويحدث ذلك عندما يتجمع الدم والسوائل بمنتصف العين.

الشعور بألم أو ضغط بالعين، وغالبًا ما تكون جلطة العين غير مؤلمة.

حدوث ضبابية بالعين أو الشعور بعدم إيضاح الرؤية.

أحيانا يحدث فقدان كلي أو جزئي للرؤية.

يجب التوجه الفوري للطبيب عند الشعور بأعراض الجلطة، فقد تؤدي الجلطة إلى فقدان البصر الدائم.

علاج جلطة العين

تستهدف طرق علاج الجلطات التقليل من الأضرار التي لحقت بشبكية العين بشكل أساسي، وتشمل ما يلي:

ـ تناول الأدوية التي من شأنها إذابة جلطات الدم وتحريكها بعيدًا عن شبكة العين، بالإضافة إلى توسيع الشرايين، تحت إشراف مباشر من الطبيب.

ـ استخدام العلاج بالليزر إذا استدعى الأمر ذلك.