"ضربها بالشلوت".. عروس تواجه موقف محرج في حفل زفافها ببريطانيا

لايف ستايل

أثار مقطع فيديو الجدل عقب انتشاره على منصة الفيديوهات الشهيرة "تيك توك"، ليظهر موقف صعب ومحرج بين عريس وعروسته خلال حفل زفافها في بريطانيا.

كانا يؤديان رقصة شعبية بحركات معينة، وخلال المشهد وبدون قصد ركل العريس عروسته في وجهها ركلة قوية، ما جعلها تصرخ قائلة: "أعتقد أنني أصبت بارتجاج في المخ"، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وعلى الرغم من اجتياز العروسان الموقف الصعب واستكمال الحفل بعد فترة من الاطمئنان على صحة العروس، إلا أن الركلة ستظل ذكرى مرتبطة بهما إلى الأبد، على حد وصفهما.

وخلال الفيديو الذي انتشر بشكل مفاجئ، ظهرت العروس وهي جالسة على كرسي في منتصف المكان المقام به حفل الزفاف، بينما كان يستكمل الزوج الرقصة على نغمات الموسيقى التصويرية للفيلم الدرامي الشهير Magic Mike.

وخلال الرقصة، انفعل العريس وحاول رقص أحد ساقيه فوق رأس عروسته خلال تأدية الحركات، وهو ما جعل كعب قدمه يرتطم بوجهها بقوة بالغة، وسرعان ما حاول الشاب الاطمئنان على زوجته، قبل أن يتم إخراجها من المكان للاطمئنان على ما كانت أُصيبت أم لا.

لاقى مقطع الفيديو الذي وثّق الموقف انتشارًا واسعًا على TikTok، إذ حصد أكثر من 100 ألف مشاهدة فور عرضه، وقالت العروس، إنها بكيت قليلًا وشعرت بالسوء الشديد، لكنها طابت بعد فترة، واستكملت حفل زفافها بصورة طبيعية مع أسرتها وأصدقائها حتى الثامنة صباحًا من اليوم التالي.

وسرعان ما بادر العديد من نشطاء منصة "تيك توك"، بالتعليقات المختلفة، والتي جاء من بينها، "لا تتزوجي من رجل يجيد لعب الكاراتيه"، "هذا شيء مضحك وحزين في الوقت ذاته"، "لقد أصبت بالصدمة لما شعرت به الفتاة".