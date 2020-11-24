لا أهلاوية ولا زملكاوية.. سيدة وحيدة تضمن فرحة الفوز بدوري الأبطال (فيديو)

علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصل بين المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، لتجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لأول مرة في تاريخ المسابقة، وهي المباراة التي تنتظرها جماهير الكرة المصرية، لتشعل الصراع والمنافسة من جديد بين الكبيرين.

وأشتعلت روح المنافسة من جديد بين جماهير المارد الأحمر والنادي الأبيض، فكل منهما يحلم بالتتويج باللقب الأهم للأندية في القارة السمراء، التي غابت كثيرًا عنهما، وعرقلتها الكثير من الظروف، فلا أحد منهما يضمن تقلبات الساحرة المستديرة، فكم هي قاسية، لا تعترف بالتمريرات أو التسديدات بقدر ما يحكمها الأهداف الصحيحة، لكن سيدة مصرية وحيدة، تضمن فرحة الفوز بالمسابقة، أيًا كانت نتيجتها النهائية، ومهما كان الفائز بها.

سيدة وحيدة تضمن فرحة الفوز بدوري أبطال أفريقيا، وهي أم اللاعبين، عبد الله جمعة لاعب الزمالك، وشقيقه صالح جمعة، لاعب الفريق المنافس، النادي الأهلي، الأمر الذي يضعها في حيرة بين تشجيع أي منهما، لكنها تضمن أجواء الاحتفالات بالبطولة في الحالتين.

وتحدث الثنائي من قبل خلال لقائهما الأول سويًا مع الإعلامية إسعاد يونس، عن موقف والدتهما معهما خلال المباريات التي تجمع الأهلي والزمالك.

وأكد الثنائي أنها لا تُشجع ناد منهما بشكل مطلق لكنها تميل للنادي الذي يلعب له نجليها، فقال صالح: "لو الزمالك بيلعب بتتمنى يكسب عشان عبد الله، ولو الأهلي بيلعب بتتمنى يكسب علشاني".

وتابع الثنائي: "كانت الأول أهلاوية، بس بقت بتشجع الزمالك علشان عبد الله".

وعن ميولها الأساسية وكيفية توافقها مع ميول ابنيها، قال "صالح" خلال حوار سابق مع الإعلامي مُهيب عبد الهادي: "لا أهلاوية ولا زملكاوية، هي في المنتصف".

وأضاف: "باركتلي مرة على الدوري اللي احتفلنا بيه بعد ماتش الزمالك، ولما عرفت إن عبد الله معايا غيرت الموضوع".