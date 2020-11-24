كان طيب.. أغنية برهن بها عمرو دياب على انفصاله عن دينا الشربيني

علاقات و مجتمع

بعد الشائعات التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بعد علاقة استمرت 3 أعوام، أكد مصدر مقرب حقيقة الأمر، الذي جاء بعد خلافات نشبت بين الثنائي ولم يتوصل أي منهما إلى أي لحلول.

وأوضح المصدر المقرب لـ"الوطن"، أن الانفصال يأتي بعد 3 خلافات بينهما، كانت البداية في الساحل الشمالي بحضور عدد من أصدقائهما، أما المشاجرة الثانية كانت في مدينة الجونة، لكن الأمور هدأت بينهما.

وتابع المصدر أن المشاجرة الثالثة كانت في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، وفي الوقت الذي استعدت فيه "دينا" للحفل، داخل أحد غرف الفندق، وقعت مشاجرة كبرى بينها وبين الهضبة، وهو ما جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في حفل الزفاف بمفرده.

ورغم الأنباء المتداولة وقتها، لكن ما زاد التكهنات بانفصال الثنائي، هو أغنية "كان طيب"، التي استهل بها الهضبة حفله لأحد شركات المقاولات الكبرى، وهي الأغنية التي جعلت المتابعين يتحدثون عن إنهاء علاقتهما العاطفية.

علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

يذكر أن علاقة الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني، بدأت قبل 3 أعوام، وتحديدًا في صيف 2017، كانت البداية طرح أغنية "أجمل عيون"، التي ربطها الكثيرون أنها للفنانة دينا الشربيني التي تنتمي لبرج الحوت.

ومن ثم انتشرت عدد من الصور والمواقف التي جمعت بينهما، وفي عيد الحب العام الماضي، فاجئ الهضبة المتابعين بإهدائه أغنية "زي ما أنتي" ضمن ألبومه الأخير للفنانة دينا الشربيني.

وظهرت معه الفنانة دينا الشربيني، كموديل في الكليب الأخير لأغنية "أماكن السهر"، وصورت الأغنية على شاطئ أحد المدن الساحلية، وأظهر لحظات الدلع والرومانسية التي جمعت بين الثنائي.