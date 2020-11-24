تبدأ من 1600 جنيه.. أسعار البوتاجازات في تخفيضات وخصومات "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ينتظر الكثير منا خصومات وعروض الجمعة البيضاء في مصر أو البلاك فرايداي 2020 ليستفيدوا من عروض التوفير وأقوى التخفيضات التي تقدمها المحلات والمتاجر الإلكترونية.

وبلا شك، في كل عام يكون للأجهزة الكهربائية نصيب كبير في العروض والخصومات، لذلك نستعرض أسعارها وفقا لمتاجر بي تك، وسوق، وجوميا.

بي تك

بوتاجاز غاز بشواية يونيون اير، 5 شعلات، فضي- C6080SV-AC-186-F، بـ3,149 جنيه بدلا من 3499 جنيه.

بوتاجاز غاز فريش بروفيشنال كنترول، 5 شعلة، ستانلس ستيل – 1538، سنوات الضمان 7، بـ 6,999 جنيه بدلا من 7050.

بوتاجاز غاز كريازي، 5 شعلة، ستانلس ستيل - G8900S، سنوات الضمان 5، بـ4880 جنيه بدلا من 5100.

بوتاجاز اي كوك 5 شعلة غاز من يونيون اير، ستانليس ستيل، 90 سم - C6090SNC، سنوات الضمان 7، بـ5499 جنيه بدلا من 6589.

بوتاجاز غاز زانوسي، 5 شعلات، فضي- ZCG922A6XA، بـ 4,499 جنيه بدلا من 4880.

جوميا

Unionaire C5555SS-186 بوتاجاز يونيون إير غاز ستانلس ستيل - 4 شعلات – فضي، ضمان 7 سنوات، بـ 1,599 جنيه بدلا من 2,500.

Zanussi ZCG94396XA بوتاجاز زانوسي فري ستاند أمان كامل – 90 سم، ضمان 5 سنوات، بـ 5,999 جنيه بدلا من 6,600.

بوتاجاز فريش غاز جامبو بمروحة - 5 شعلة - 90×60 سم، ضمان 5 سنوات، بـ 3,670 جنيه بدلا من 3,999.

بوتاجاز كريازي غاز 9700 - ستانلس ستيل - 5 شعلات، ضمان 5 سنوات، بـ 3,895 جنيه بدلا من 4,100.

Techno Fire 55*55 بوتاجاز تكنو فاير 4 شعلة، ضمان سنتين، بـ 1,350 جنيه بدلا من 1,400.

سوق

بوتاجاز ديجيتال غاز 4 شعلة ستانلس ستيل من زانوسي ZCG64396XA، 60x85 سم، بـ 3,950 جنيه بدلا من 4,499.

بوتاجاز غاز 5 شعلات من زانوسي ZCG94396XA، 90 سم – فضي، بـ6,193 جنيه بدلا من 6,499.

بوتاجاز Plaza 60x60 من فريش-امان كامل-ستانلس، بـ 3,225 جنيه بدلا من 4,299.

بوتاجاز 5 عيون ستانليس ستيل من كريازي 8600 M، بـ 4,599 جنيه بدلا من 4,799.

بوتاجاز كينج 5 شعلة ستانلس ستيل من كريازي 9601 بـ 6,449جنيه بدلا من 6,599.