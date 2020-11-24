10 عادات غذائية خاطئة يمارسها المصريون.. طبيب يوضح أضرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: تؤدي العادات الغذائية الخاطئة المرتبطة بتناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مركبات تضر بصحة الجسم، والتي يتبعها عدد كبير من المصريين، إلى زيادة فرص الإصابة بالأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري. اضغط هنا

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