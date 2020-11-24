احذر النوم في ملابس ارتديتها أكثر من يومين.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تغيير وتنظيف الملاءات يوميا لا يقل أهمية عن ضرورة تغيير الملابس قبل الذهاب للنوم، غير إن البعض يرتدي ملابس نوم لأكثر من يومين معتقدين أن ذلك أمرا عاديا، إلا أن له العديد من العواقب الوخيمة.

وفي التقرير نذكر لكم أبرز الأسباب التي تمنعك من النوم في ملابس تم ارتدائها أكثر من يومين، وذلك وفقا لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- تنام في بيئة غير صحية:

الملابس تقع على جلدك، وإذا كنت ترتدي نفس قطعة القماش مرارًا وتكرارًا، يمكن أن تبدأ البكتيريا وخلايا الجلد الميتة في التجمع في ملابسك، حتى إذا كنت تغسل الفراش بانتظام، فلن يظل منتعشًا لفترة طويلة، لأنه يتلامس بشكل مباشر مع ملابس النوم غير المغسولة، وقد يؤدي ارتداء نفس الملابس ليلة بعد الأخرى إلى الإصابة بعدوى يصعب علاجها.

2- قد تنقل الميكروبات إلى ملابس أخرى:

عندما تضع قطعة الملابس في الغسالة، يمكن أن تنتقل البكتيريا الموجودة عليها إلى جميع البياضات الأخرى في الغسالة، وإذا كنت ترتدي ملابس النوم لمدة أسبوعين متتاليين، فلن يتمكن الغسيل من التخلص من معظم الميكروبات وسيتم نقلها إلى الملابس الأخرى التي تتلامس مع الجلد.

3- يؤثر على جودة نومك:

يشبه إلى حد كبير كيف يمكن أن تمنحك ملاءات السرير النظيفة شعورًا بالاسترخاء، فإن النوم بملابس نوم نظيفة يجعلك تشعر بالانتعاش، وقد يؤدي الذهاب إلى السرير مرتديًا ملابس النوم المليئة بالعرق إلى إبقائك مستيقظًا في الليل، بالإضافة إلى الشعور بالحكة.

4- يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحساسية لديك:

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الغبار أو تعاني من اضطرابات تنفسية أخرى، فقد يتسبب النوم بملابس النوم القديمة في أضرار جسيمة، حيث يأكل عث الغبار قشور الجلد الميت، لذلك ينجذب إلى مرتبتك وملابس نومك، ما يسبب مشاكل في التنفس، وإذا كانت لديك حساسية من الغبار، فمن الأفضل أن تغبر ملابسك كل ليلتين على الأقل.

5- قد يسبب لك حب الشباب:

عندما لا تغير ملابس نومك، تتراكم البكتيريا وخلايا الجلد الميتة في القماش، وفي الليل، يتم ضغط هذه البكتيريا على مسامك، ما يسدها ويسبب الاختراق، وعندما تتعرق أثناء نومك، تمتص الملابس العرق ما يسبب ظهور البثور.

6- الرائحة السيئة:

تمتص ملابس النوم العرق، ما يخلق مناخًا محليًا مثاليًا للبكتيريا، حيث إنها تزدهر في الأماكن الرطبة والمظلمة، وتنتج روائح كريهة وتزعج نومك.

7- قد يضعف جهاز المناعة لديك:

عندما ترتدي نفس الملابس ليلة بعد ليلة، فإن جهازك المناعي يقاوم باستمرار الميكروبات ومضاعفات الجهاز التنفسي والحساسية، ويمكن أن تضعف كل هذه العوامل دفاعات جسمك، ما يجعل من الصعب حمايتك من الفيروسات.