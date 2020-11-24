محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: تتعدد الأضرار الصحية الناتجة عن استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، ولعل أبرزها الإصابة بالسمنة والسكري، وهى أمراض قد تمثل تهديدًا كبيرًا لمدمني السكريات، فكيف يمكنك اكتشاف مدى إدمانك لها؟ لقارءة التفاصيل اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر 5 أسئلة قد تكشف لك إجابتها مدى إدمانك للسكريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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