إطلالات اليوم.. رضوى الشربيني كاجوال ومنة فضالي ببدلة فيروزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهم الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم الخليج 365، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- نسرين طافش:

طلت الفنانة نسرين طافش في أحدث ظهور لها عبر صفحتها على "إنستجرام"، بفستان باللون الأبيض، مزود بأكمام، ومزينا بطبعات الورود الأصفر والأخضر والبينك.

الفستان تميّز بفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت "طافش" في الصورة التي نشرتها لتشارك متابعيها، مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا.

- إيمي سالم:

تألقت الفنانة إيمي سالم بفستان اللون الأسود، في أحدث ظهور لها عبر صور نشرتها على حسابها بموقع "إنستجرام".

الفستان تميّز بقصة الكب دون أكمام، وبوجود فتحة عند منطقة الساق، واعتمدت إيمي مكياجا قويا، وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم ومجموعة أساور وساعة يد، ونسقت معه حذاءً باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- منة فضالي:

تألقت الفنانة منة فضالي، في إطلالة جديدة لها نشرت صورها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام".

والإطلالة عبارة عن بدلة باللون الفيروزي، مزودة بأكمام، وفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت "منة" مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم وحلق، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- مايان السيد:

ارتدت الفنانة مايان السيد توب باللون الأسود، وجيب باللون الأبيض في الأسود منقوشة بنقشة الزيبرا (الحمار المخطط)، وجاكيت باللون الأحمر.

جاءت إطلالة مايان في صور نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- رضوى الشربيني:

تألقت الإعلامية رضوى الشربيني بإطلالة جديدة نشرت صورها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، حيث ارتدت جاكيت جلد باللون الأسود.

وتميّز الجاكيت بالتطريزات عند منطقة الكتف والذراع، وبوجود حزام عند منطقة الخصر، ونسقت معه بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت "الشربيني" مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم وحلق. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.