الكارديغان موضة النجمات بامتياز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - حل موسم الشتاء، وعادت لتنكشف معه موضة الأزياء الشتوية الرائعة والمميزة وعلى رأسها موضة الكارديغان أي الكنزات الصوفية والقطنية المميزة. هذه الموضة التي استقطبت على اعجاب النجمات العالميات اللواتي ثابرن على اعتمادها في مناسباتهن ومشاريعهن النهارية. لذا تعرفي الى أبرز من اعتمدها وكيف يمكن أن تنسقي الكارديغان بأسلوبك الخاص وعلى الأصول.



كاميلا كويلو بكارديغان بنقشة المربعات

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النجمات بأسلوب عصري



الكارديغان موضة الموسم



لا يمكن أن تغيب الكارديغان عن ساحة الموضة في أي موسم، فهي صيحة أساسية لدى غالبية الدور العالمية والماركات. وهي لا تبرز فقط في موسم الشتاء بخامات صوفية جميلة، بل أيضاً تأتي بأقمشة خفيفة خلال الربيع والصيف. ومن أبرز العلامات اللواتي يعتمدن الكارديغان هن دار شانيل وتوري بورش وكوتش ومايكل كورس ورالف لورين وكلوي وألبيرتا فيريتي وغيرهم كثر...



نجمات عالميات اعتمدنها



لفتت هذه الموضة أنظار النجمات العالميات اللواتي قررن اعتمادها خلال يومياتهن سواء مع أزياء كلاسيكية أو بأسلوب رياضي عصري. وكانت أوليفيا باليرمو أبرز من اعتمدنها ونسقتها مع تنورة ذات قصة كلاسيكية جميلة ذات ألوان متداخلة. كذلك الحال مع هايلي بيبر التي نسقتها مع جينز وكاميلا كويلو وآشلي روبرتس وميلا جوفوفيتس وايما روبرتس وغيرهن كثر ممن اعتمدن هذه الموضة بأسلوب جميل ومميز.

آشلي روبرتس بكارديغان منسق مع تنورة صوفية

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كيف يمكن أن تنسقي الكارديغان بأسلوب عصري



كوني السباقة في عالم الموضة، واعتمدي موضة الكارديغان التي تعتبر صيحة أساسية في خريف وشتاء 2020-2021. لذا اليك النصائح التالية:

- احرصي على اقتناء لائحة من ألوان الكارديغان التي تحاكي موضة الشتاء أمثال الأسود والبني والرمادي، هذا لا يعني أن لا تقتني الملون، بل على العكس، لكن هذه الألوان الدافئة هي من كلاسيكيات عالم الموضة ويجب أن تكون متواجدة في خزانة كل سيدة.

- نسقي الكارديغان مع تنورة ذو قصة كلاسيكية لكي تحظي باطلالة عملية جميلة.

- اعتمدي موضة الجينز الممزق مع الكارديغان الملون والتي شيرت البيضاء تحتها.

- لاطلالة مريحة اعتمدي الكارديغان الفضفاض الذي يعتبر موضة الموسم ورائج بشكل كبير وبرز لدى دور عديدة.

- نسقي أكسسوارات مميزة مع الكارديغان كحقيبة الكروس والأحذية الرياضية الجميلة.

كارلوتا أودي بكارديغان فضفاض

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