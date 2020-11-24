صور مكياج من ماغي بو غصن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تميل النجمة اللبنانية ماغي بوغصن الى أساليب المكياج العصرية التي تجمع بين الفخامة والجرأة، لإبراز ملامح وجهها بأفضل طريقة ممكنة. فهي غالباً ما تميل الى أحمر الشفاه بالألوان الجريئة ومكياج العيون القوي الذي يساعدها في جعل عينيها الصغيرتين في أن تبدو أكبر حجماً وأكثر اتساعاً.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة صور حديثة لأساليب مكياج فخم من ماغي بو غصن اخترناها من حسابها على إنستقرام، لتستوحي منها أجمل أفكار المكياج.



مكياج شفاه جريء

مكياج جريء من ماغي بو غصن



في أحدث جلسة تصوير يبدو أنها للتحضير لعمل جديد، ظهرت النجمة ماغي بو غصن بمكياج جريء مفعم بالأنوثة، اعتمدت فيه الروج الأحمر المخملي، ومكياج العيون السموكي بدرجات الألوان الدافئة، مع الرموش الاصطناعية الطويلة جداً والكثيفة. أما بشرتها فبدت محددة بشكل مثالي من خلال كريم الأساس الذي يتناغم مع لون بشرتها، والكونسيلر ذي التغطية العالية، إضافة الى الكونتور والبرونزر المناسبين، والبلاش البارز على عظمتي الخدين باللون المشمشي المشرق.

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مكياج سموكي قوي

مكياج ماغي بوغصن



ومن بين أحدث أساليب المكياج التي اعتمدتها ماغي بو غصن في صورها الأخيرة التي نشرتها على إنستقرام، مكياج عيون سموكي قوي ارتكز على تدرجات اللون البرونزي الفاتحة، حيث استخدمت ظل العين البني الفاتح على الجفن الثابت وجعلته مسحوباً الى الخارج بأسلوب السموكي، إضافة الى الظل البيج الفاتح بلمسة لامعة على الجفن المتحرك، مع لمسة من الهايلايتر الفاتح الذي جعلها عينيها تبدوان أكثر اتساعاً، الى جانب الكحل الأسود الممتد على طول خط الرمش العلوي مع الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة. وكعادتها، لم تستغن عن الكونتور الواضح الذي جعل ملامح وجهها منحوتة. أما أحمر الشفاه، فاختارته باللون النيود الداكن.

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مكياج فخم بتدرجات النيود

رموش طويلة وكثيفة وروج نيود



أما في صور إطلالتها عبر شاشة الأم بي سي مؤخراً، فاختارت ماغي بوغصن مكياجاً فخماً وراقياً، ارتكز على تدرجات النيود، حيث اعتمدت مكياج عيون ناعماً استخدمت فيه ظلال العيون بتدرجات النيود القريبة الى لون البشرة، وإنما أبرزت عينيها بالرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة، الى جانب أحمر الشفاه النيود المات. فيما حددت ملامح وجهها بالكونتور والهايلايتر الواضح، مع البلاش بنغمات المشمشي المشرقة.

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