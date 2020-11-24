خطوات رسم الحواجب لإبراز جمال عينيكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تعتبر خطوات رسم الحواجب من أساسيات وضع المكياج اليومي، خاصة لمن ترغب بالحصول على مظهر حواجب طبيعية برسم ناعم يعطي الوجه مزيدا من العفوية والطفولة ويبرز ملامحه.

يمكن أن تكون خطوات رسم الحواجب ، إمّا باستخدام الملْقَط في حالة كانت سميكةً جداً، أو القلم في حالة كانت رفيعةً، وصغيرةً، فهو يعمل على ملئ الفراغات بين شعيرات الحاجب بالإضافة إلى تحديد شكل الحاجب مما يبرز جمال عينيك. يمتاز رسم الحواجب بأنه طريقة سريعة وفعالة للحصول على حواجب كثيفة ومثالية تلائم شكل وجهك وعينيك، كما تلجأ العديد من النساء لرسم حواجبهن لعدة أسباب إما لوجود فراغات واضحة أو لعدم ملائمة شكل الحاجب مع شكل الوجه أو قد يكون شعر حاجبهن فاتح جدا مما يدفعهن لرسمه وتغميقه.





خطوات رسم الحواجب:

خطوات رسم الحواجب



أولًا: إزالة الشعر الزائد قبل تمشيط الحاجبين في الإتجاه المعاكس للشعر، على أن يتم بعد ذلك إعادة ترتيبهما مرة أخرى.

ثانيًا: الاستعانة إما بقلم رسم "الحواجب" أو البودرة التي تمتاز بجعل شكل الحاجبين أقرب للطبيعي، ولكن في هذه الحالة لابد من اعتماد فرشاة مناسبة وذات زوايا مائلة.

ثالثًا: تحديد خط الحواجب السفلي والعلوي، مع مراعاة عدم الاقتراب نهائيًا من أول الحاجب؛ ضمانًا في النهاية للحصول على إطلالة طبيعية وجذابة بشكل أكبر.

رسم الحواجب لإبراز جمال عينيكِ



رابعًا: سواء تم الاستعانة بالقلم أو البودرة، ينبغي أن تكون ألوانهما ذات درجات ملائمة الشعر، بمعنى إذا كان لون الشعر فاتحًا فيتم معه اختيار ألوان أغمق بدرجة أو درجتين.

أما إذا كان غامقًا، فيتم معه اختيار ألوان أفتح بدرجة أو درجتين.

خامسًا: بعد الانتهاء من تحديد خطوط الحواجب، يأتي دور القلم لتعبة الفراغات بشكل طبيعي أو فرشاة بودر التصحيح لملىء الرسمة تدريجيًا.

سادسًا: إعادة تمشيط الحواجب مرة أخرى؛ بغرض التأكد من توزيع اللون بشكل صحيح.

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