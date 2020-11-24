أفضل الماسكات المهدئة للبشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - البشرة الدهنية، تحتاج الى عناية مستمرة من اجل ازالة الدهون المتراكمة والحفاظ على اشراقها وجمالها. فالدهون المتراكمة تقفل المسام، وبالتالي يزداد معها احتمال ظهور الحبوب الملتهبة والرؤوس السوداء فتصبح البشرة مكسوة بالشوائب. في هذا التقرير، نعرض لك وصفات سهلة لتحضير خلطات طبيعية، تعمل على تهدئة البشرة الدهنية:

هناك العديد من المكونات المتوافرة في مطبخك، قادرة على تهدئة البشرة الدهنية. فلم لا تستعينين بها ؟



ماسك الطماطم:

ماسك الطماطم



تحتوي البندورة اي الطماطم على مضادات أكسدة، تساهم في إنقاذ البشرة الدهنية من الدهون الزائدة وتصغير حجم المسام الواسعة. هذا ما يساعد في جعل البشرة، تبدو صحية ونقية.

لا داعي للكثير من المكونات. المسألة بسيطة، يكفي ان تقومي ببرش حبة بندورة ناضجة قليلا ووضعها على المناطق الدهنية او على بشرة الوجه كاملة وذلك لنحو15 دقيقة.



ماسك البرتقال:

ماسك البرتقال



عليك اولا تجفيف قشر البرتقال، ثم طحنه في الخلاط لكي يتحول أشبه ببودرة ناعمة. حينها، أضيفي إليه نصف كوب من الماء وملعقتين من الزبادي، لان هذا الاخير غني بمضادات الاكسدة التي تطهّر الوجه من البكتيريا والجراثيم. أما قشر البرتقال المطحون فيعمل على فتح المسام وتنظيفها بعمق وينقيها من الدهون الزائدة.

طبقي هذا الماسك على البشرة الدهنية واتركيه ريثما يجف، أي مدة تتراوح بين 15 دقيقة و20 دقيقة. بعدها قومي بازالته بقطعة ن القماش النظيف ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، شرط عدم الضغط عليه بقسوة.



ماسك الشوفان والعسل:

ماسك الشوفان والعسل



اذا لم يكن لديك مسحوق الشوفان الناعم، فيمكنك ان تضعي كمية صغيرة منه في الخلاط لتصبح ناعمة. بعدها، انقليها الى وعاء نظيف ثم اضيفي ليها ملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون الحامض. امزجي الخليط جيدا ليصبح متماسكا.المطلوب الا يكون قاسيا انما يجب ايضا الا يكون سائلا لكي تتمكني من مده على وجهك. اتركيه على بشرتك 10 دقائق قبل غسل بشرتك بالماء الفاتر. يمكن تطبيق هذا الماسك مرتين الى ثلاث اسبوعيا أو لدى الشعور بالحاجة الى حل سريع لتهدئة البشرة الدهنية.

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