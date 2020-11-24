طريقة تزيين الأظافر العريضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تُعد اليدين والأظافر من أهم مظاهر أناقة المرأة، حيث تظهر كيفية اهتمامها بنفسها، لذلك تحرص الكثيرات من السيدات على الذهاب إلي صالون التجميل للحصول على أظافر ذات مظهر جيد، كما أصبحت هناك الكثير من صيحات الموضة لتجميل مظهر الأظافر، والتي تناسب مختلف الأذواق.

وإذا كنتِ من صاحبات الأظافر العريضة، تقدم لكِ "الخليج 365. نت"، في السطور الآتية عملية تجميل الأظافر العريضة بأحدث صيحات موضة طلاء الأظافر.

في البداية يجب أن تقومي بقص أظافرك وتنسيقها بشكل يلائم مظهرها العريض، وذلك باختيار الشكل البيضاوي أو اللوزي، الذي يُعد هو الشكل الأنسب للأظافر العريضة لصاحبات الأصابع الطويلة، أما إذا كانت أظافركِ عريضة وتتمتعين بأصابع يد قصيرة، فإن الشكل الدائري والبيضاوي سيجعلان أصابعكِ تبدو أكثر طولاً وأناقة.



وإليكِ أفضل ألوان وصيحات طلاء الأظافر لصاحبات الأظافر العريضة:



طلاء الأظافر الفرنسي

طلاء الأظافر الفرنسي



يعد طلاء الأظافر الفرنسي من الصيحات التي لا تنتهي على مر الزمان، إذ تقبل عليه الكثير من النساء لبساطته وشكله الأنيق المميز.

ويمكن تطبيق الطلاء الفرنسي بعدة أشكال وألوان، فقد يكون باللون الأبيض أو بعدة ألوان أخرى، إذ يمكن تطبيق صيحة اللألوان المتعددة ووضع لون مختلف على واحد من أظافركِ.

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طلاء أظافر باللون الأبيض

طلاء أظافر باللون الأبيض



تفضل الكثير من النساء وضع طلاء الأظافر باللون الأبيض لنعومته ومظهره الأنثوي الأنيق، كما يُعد هذا اللون مناسباً للغاية لصاحبات الأظافر العريضة.



طلاء أظافر بألوان متعددة

طلاء أظافر بألوان متعددة



من الصيحات المحببة للنساء عامة والفتيات خاصة طلاء الأظافر بألوان متعددة، والذي يضفي بهجة وحيوية علي مظهر اليدين، وتناسب هذه الصيحة الأظافر العريضة حيث تعدد الألوان الأظافر بشكل أقل حجماً، خاصة في حال استخدام الألوان الداكنة.

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طلاء أظافر بألوان الباستيل

طلاء أظافر بألوان الباستيل



ظهرت صحية طلاء الأظافر الباتيل بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة وأنها تناسب جميع ألوان البشرة كما تعطي مظهر راقي وأنيق لليدين والأظافر.

إذا كنتِ من صاحبات الأظافر العريضة، يمكنكِ وضع القليل من الجليتر مع الوان الباستيل لإضفاء لمسة رقيقة ولامعة عليه.

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طلاء أظافر بتدرجات ألوان الرخام

طلاء أظافر بتدرجات ألوان الرخام



إذا كنتي تُفضلين طلاء الأظافر ذي المظهر العصري والأكثر اختلافاً، يمكنكِ تطبيق طلاء الأظافر بتدرجات ألوان الرخام، والذي يُعد من أحدث صيحات موضة الأظافر، التي تناسب صاحبات الأظافر العريضة، كما يمكنك وضع القليل من الجليتر عليه أيضاً، لإضفاء قدراً من الجاذبية لأظافركِ.

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