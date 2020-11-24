7 نصائح لـ دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب: "اهتمي بمظهرك"

علاقات و مجتمع

بعد تداول أنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، على مدار الأيام القليلة الماضية، أكدت مصادر مقربة من الهضبة، لـ"الوطن"، صحة النبأ المتداول، بعد نشوب عدة خلافات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للتوصل إلى حل للخلافات التي احتدت بينهما في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروع درامي مشترك مع شبكة "نتفليكس".

وتعد فترة الانفصال بعد استمرار قصة حب بين طرفين، من أصعب الفترات التي تعيشها الفتاة بشكل خاص، وهو ما قد تتعرض له الفنانة دينا الشربيني، خلال الفترة القليلة المقبلة، لذا يقدم "هن"، مجموعة من النصائح للفنانة حتى تتجاوز تلك الخطوة الصعبة، وفقًا للدكتور هالة حماد، استشاري الصحة النفسية، وهي:

1- إعادة بناء وترتيب حساباتها مرة أخرى بشكل جيد.

2- اللجوء إلى أسرتها وأصدقائها، وقضاء أوقات طويلة معهم.

3- إعادة بناء ثقتها في نفسها، لأن الانفصال يقلل الشعور بالثقة في النفس.

4- تطوير عملها وحياتها.

5- ممارسة الرياضة.

6- تطور عملها في حياتها.

7- الاهتمام بمظهرها جيدًا لتعزيز الثقة في النفس.

ظهور دينا الشربيني وعمرو دياب

وكانت الفنانة دينا الشربيني هنأت الهضبة بعيد ميلاده عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بمقطع فيديو يتضمن صورًا رومانسية نشرها لأول مرة احتفالا بعيد ميلاده الـ59.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي تجاوز الدقيقة ونصف، عرض العديد من الصور واللقطات التي تجمعها بعمرو دياب، على نغمات أغنية "أماكن السهر"، التي ظهرت فيه كموديل مع "الهضبة".

وعلّقت الفنانة باللغة الإنجليزية، قائلة: "عيد ميلاد سعيد، أنت أكثر رجل مذهل رأيته في حياتي.. أنت طيب وقوي ولطيف وكريم.. وأنت بالفعل تمتلك جميع الصفات"، وواصلت كلمات الغزل: "كل عيد وأنت بخير.. ستظل الأول والوحيد".