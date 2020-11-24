تعاني من الحموضة بعد الوجبات؟.. هكذا يمكن تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يصاب بعض الأشخاص بالحموضة بعد تناول الوجبات، خاصة تلك التي تتضمن الأطعمة الغنية بالتوابل أو الدهون، ما يسبب شعور الفرد بالانزعاج الشديد نظرًا لما تسببه من أعراض أخرى مثل مرارة الحلق والفم. اضغط هنا

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