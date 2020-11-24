أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر الكسل وعدم ممارسة الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر الكسل وعدم ممارسة الرياضة

يتجاهل الكثير منا ممارسة الرياضة خلال يومه، رغم أهمية ذلك لصحة الجسم وحمايته من الأمراض، في ظل انتشار كوفيد-19

لماذا يشكل خطرا؟

أسلوب حياتك الكسول وتجنب ممارسة الرياضة أمور تهدد مناعتك وتضعفها، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، من ضمنها كوفيد-19 الذي يحارب المناعة، حيث أن أصحاب المناعة الضعيفة هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس القاتل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

كيف نحمي أنفسنا؟

علينا ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والمتوسطة من 20-45 دقيقة، ثلاثة أيام في الأسبوع، لأنها تجهز نظام المناعة بشكل أفضل لمحاربة العدوى الفيروسية.