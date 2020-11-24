بالصور.. أسعار الأثاث والمفروشات في خصومات وعروض الـ"البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تتنافس العديد من المحلات والعلامات التجارية على تقديم أفضل العروض والخصومات المتعلقة بـ"الجمعة السوداء" أو البلاك فرايداي، الذي يحل في الجمعة الأخيرة من كل عام.

وينتظر العديد من ربات البيوت عروض وخصومات هذا اليوم من أجل تغيير أو تبديل أو تحديث بعض أثاث المنزل لإضفاء البهجة والجمال عليه. وفي التقرير نستعرض لكم أبرز عروض خصومات الأثاث والمفروشات:

- ماركة Tema:

طاولة سرير جانبية من ماركة تيما، يبلغ مقاسها 40 * 45 سم، يبلغ سعرها 309 بدلا من 1,050 جنيه.

حامل شاشة كمبيوتر ورف تلفزيون 60 سم، يساعد على توفير المساحة، لونه بني، بسعر 199 بدلا من 420 جنيها.

- ماركة Generic :

ستاره بلاك أوت حلقات لغرف النوم والمعيشة لون رمادي، بسعره 205 بدلا من 358 جنيها.

طقم مفرش سرير ستان مكون من 5 قطع لونه فيروزي، بسعر 194 بدلا من 220.

ملاية قطن مقاس 160*200 سم، لونها روز، بسعر 99 بدلا من 120 جنيها.

- ماركة Snooze :

ملاية سرير مقاس 180 *230 سم + كيس وسادة، بسعر 89 بدلا من 199 جنيها.

بطانية دفاية مقاسها 220*220 سم، لونها بترولي، بـ199 بدلا من 350 جنيها.

لحاف شتوي فايبر، مقاسه 220 *240 سم، لونه أبيض، بـ319 بدلا من 599 جنيها.

-ماركة Taki:

مرتبة Taki ارتفاع 20سم، لونها أبيض، بـ2000 جنيه بدلا من 2500.

- ماركة Rango:

كنبة سرير لونها نبيتي، بـ1,299 بدلا من 1,800 جنيها.

- معرض Expect Furniture:

ترابيزة تليفزيون، متعددة الاشكال، بأجود الخامات، واللون حسب الطلب، بـ1400 جنيه بعد الخصم.

وحدة حوض 45 سم بدون حوض 800 جنيه بدلا من 1100 جنيه.

وحدة حوض 60 سم بدون حوض 1100 جنيه بدلا من 1500.

وحدة حوض 80 سم بدون حوض 1500 جنيه بدلا من 1800.

وحدة حوض 100 سم بدون حوض 1800 جنيه بدلا من 2200.

مجموعة حمام كاملة (وحدة حوض + صيدلية + دولاب + حوض) بأسعار تبدا من 3500 جنيه.

- معرض smartfurnitureonline:

سعر الأنتريه بعد الخصم 23,576 جنيه مكون من كنبة 3 مقاعد كنبة + 2 مقعد+ كرسى.

غرفة النوم بعد الخصم 35,329 جنية مكونة من سرير 160 سم + كمود+ تسريحة+ دولاب 240سم.

غرفة السفرة مكونة من ترابيزة + 6 كراسى+ بوفية + نيش بخصم 20 % سعرها بعد الخصم 29,021.

أنتريه بعد الخصم بـ11,990 جنية مكون من كنبة 3 مقاعد + كنبة 2 مقعد + 2 فوتية.

غرفة سفرة بعد الخصم 15,142 جنية مكونة من ترابيزة + بوفية.

ترابيزة سفرة مكونة من 4 كراسي + البوفية + المرايا، بسعر 18,613 بدلا من 26,590.

غرفة نوم بعد الخصم 16,303 مكونة من سرير 160 سم + كمود + تسريحة + دولاب 240 سم.

أنتريه مكون من 2 كنبة وكرسي + ترابيزة، لونه تركواز في مسطردة، بـ10,968 بدلا من 12,904.

مطبخ مقاسه 225 سم يبلغ سعره 5,999 بدلا من 9,222 جنيها.

أنتريه بعد الخصم 25,591 جنيه مكون من كنبة 3 مقاعد+ كنبة 2 مقعد + 2 كرسى + ترابيزة

غرفة نوم بعد الخصم 37,500 جنيه مكونة من سرير 180سم + كمود بشاحن + تسريحة + دولاب 240سم

غرفة نوم 12,078 جنيه بعد الخصم مكونة من سرير + كمود+ دولاب+ وتسريحة.