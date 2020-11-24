بإطلالة جديدة.. مايان السيد تبهر متابعيها بالأحمر الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي ارتدت الفنانة مايان السيد توب باللون الأسود، وجيب باللون الأبيض في الأسود منقوشة بنقشة الزيبرا (الحمار المخطط)، وجاكيت باللون الأحمر. جاءت إطلالة مايان في صور نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا. وعلق العديد من متابعها على الإطلالة، حيث قالت رنا: "إيه القمر ده"، وقالت ملك بدوي: "إنتي قمر"، ودانا شكري: "جمالك ما شاء الله"، وحبيبة العراقي "وااااو"، أما نور العربي فعلقت بكلمة "فظيعة". يذكر أن مايان شاركت مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، أمام الفنانة جميلة عوض وهنادي مهنا وهدى المفتي والفنان محمد الشرنوبي.

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