محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي
تألقت الإعلامية رضوى الشربيني بإطلالة جديدة نشرت صورها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، حيث ارتدت جاكيت جلد باللون الأسود.
وتميّز الجاكيت بالتطريزات عند منطقة الكتف والذراع، وبوجود حزام عند منطقة الخصر، ونسقت معه بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت "الشربيني" مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم وحلق. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.
وكانت رضوى الشربيني تصدرت محرك البحث جوجل بعد ردها الحاسم لشائعة زواجها في السر التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت خلال بث مباشر نشرته عبر "فيسبوك"، مؤكدة أنها لم تتزوج وأن ما يقال بشأن هذا الأمر ما هو إلا شائعات مغرضة.
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تتألق بجاكيت كاجوال على "إنستجرام". لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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