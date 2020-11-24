دراسة: عمر الوالدين يحدد حاجة الطفل للتطعيم ضد كورونا من عدمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما عمل العلماء على لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19"، كان باحثون آخرون يتعاملون مع سؤال: بمجرد توفر الجرعات، هل سيقوم الآباء بتطعيم أطفالهم ضد فيروس كورونا الجديد؟

بالتأكيد ستكون الإجابة: من غير المرجح أن يخطط الآباء الأصغر سنًا لتطعيم أطفالهم وأنفسهم ضد فيروس كورونا، وفقا لـ" medicalxpress".

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة دكتور ماثيو ديفيس، وهو رئيس قسم طب الأطفال في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فينبرج في شيكاغو: "إذا تمت الموافقة على استخدام لقاحات كورونا في الأطفال، فقد يكون تطعيم الشباب جزءًا لا يتجزأ من الحد من مخاطر انتقال الفيروس التاجي في المدارس ومراكز الرعاية العام المقبل على مستوى البلاد".

ووجدت الدراسة أن 52٪ من الآباء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا كانوا على الأرجح يتلقون تطعيمًا لأطفالهم ضد كورونا، مقارنة بـ 67٪ من الآباء الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عامًا.

بشكل عام، يخطط 63٪ من الآباء لتطعيم أطفالهم، وقال 60٪ إنهم أيضًا سيحصلون على اللقاحات.

تم الإبلاغ عن النتائج في رسالة بحثية نُشرت مؤخرًا على الإنترنت في مجلة medRxiv ، وهو موقع على الإنترنت يوزع مخطوطات غير منشورة حول الأبحاث السريرية والطب والصحة.

شمل الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في الفترة من 5 إلى 10 يوليو باللغتين الإنجليزية والإسبانية، 1108 أسرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وطُلب من الآباء تقييم مدى احتمالية تطعيم أطفالهم.

كان الآباء الذين حصلوا على تعليم جامعي أكثر ميلًا إلى التخطيط للتطعيم من أولئك الذين حصلوا على تعليم ثانوي أو أقل، وأظهر المسح أن الآباء كانوا أقل عرضة للتطعيم من الآباء من أصل إسباني، ولم يجد الباحثون أي ارتباط بين حالات كورونا في الولاية أو معدلات الوفيات وآراء الوالدين حول التطعيم.

وقال مؤلف الدراسة الأول دكتور ستيفن باتريك هو مدير مركز فاندربيلت لسياسة صحة الطفل في ناشفيل: "لقد كان لوباء COVID-19 تأثير كبير على حياة الأطفال والأسر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في حين أن لقاح كورونا الآمن والفعال من المحتمل أن يلعب دورًا مهمًا في إعادة حياة العائلات إلى طبيعتها، فإنه يمكن لا تحقق هذا الهدف إلا إذا وثق الآباء في سلامتهم لأنفسهم وأطفالهم، كما أن فهم ومعالجة تردد الوالدين بشأن لقاح COVID-19 أمر ضروري".