في أحدث ظهور لها.. إيمي سالم تتألق بفستان باللون الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي
تألقت الفنانة إيمي سالم بفستان اللون الأسود، في أحدث ظهور لها عبر صور نشرتها على حسابها بموقع "إنستجرام".
الفستان تميّز بقصة الكب دون أكمام، وبوجود فتحة عند منطقة الساق، واعتمدت إيمي مكياجا قويا، وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم ومجموعة أساور وساعة يد، ونسقت معه حذاءً باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.
يذكر أن آخر ما قدمته الفنانة إيمي سالم هو برنامج نفسنة الذي كان يعرض على قناة القاهرة والناس.
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