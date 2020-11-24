ببدلة فيروزي.. منة فضالي تتألق على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

تألقت الفنانة منة فضالي، في إطلالة جديدة لها نشرت صورها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام".

والإطلالة عبارة عن بدلة باللون الفيروزي، مزودة بأكمام، وفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت "منة" مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم وحلق، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي هو فيلم "زنزانة ٧"، أمام النجوم أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وايهاب فهمي وأحمد التهامي، والفيلم من إخراج إبرام نشأت.