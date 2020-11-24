"تهددك بالشلل".. كل ما تحتاج إلى معرفته عن متلازمة جيلان باريه المرتبطة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

متلازمة جيلان باريه هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الخلايا العصبية السليمة في جهازك العصبي، حيث ارتبطت بفيروس كورونا المستجد.

يعد Covid-19 المعروف أيضًا باسم فيروس كورونا مرضًا يهدد الحياة، قلب حياتنا رأساً على عقب في وقت سابق من هذا العام، لقد عرضت الأزمة كل واحد منا لخطر الإصابة بالعدوى، ولزيادة المعضلة، يمكن أن يؤدي المرض الفيروسي إلى مضاعفات مختلفة، بما في ذلك مرض السكري، وأمراض القلب، والتليف الرئوي، وما إلى ذلك.

ما هي متلازمة جيلان باريه؟

يُعرِّف الدكتور بانكاج أغاروال، استشاري أول طب الأعصاب، بالمستشفى العالمي في مومباي بالهند، المتلازمة بأنها "اضطراب مناعي ذاتي يتفوق فيه نظام المناعة في الجسم ويبدأ في مهاجمة الأعصاب عن طريق الخطأ في أيدينا وأرجلنا، مما يؤدي إلى شلل مفاجئ.

أحدث المضاعفات المرتبطة بالمرض هي متلازمة جيلان باري، وفقًا للتقارير، فقد بعض مرضى Covid-19 حياتهم بسبب هذه المضاعفات الجديدة المسماة متلازمة Guillain Barre Syndrome (GBS) ، وفقا لـ" thehealthsite".

يمكن أن يحدث الاضطراب بسبب أي "عدوى فيروسية، إما الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، قد ينتقل الأشخاص من الحالة الطبيعية إلى حالة الشلل في غضون 2-3 أيام وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يتأثر التنفس، مما يتطلب دعم جهاز التنفس الصناعي، قد يؤثر المرض حتى على أعضاء أخرى مثل الرئتين والجهاز التنفسي بما في ذلك القلب والكلى والدماغ والجهاز الهضمي.

أعراض متلازمة جيلان باريه

في هذه المتلازمة، يبدأ جهازك المناعي في مهاجمة جهازك العصبي ويدخل جسمك في حالة من الشلل، الإحساس بالوخز في أصابع قدميك وساقيك هو أول أعراض قد تواجهها، قد تشمل الأعراض الأخرى:

وخز في أطرافك.

ضعف العضلات.

صعوبة في المشي.

ألم شديد بالظهر.

فقدان السيطرة على المثانة.

سرعة دقات القلب.

صعوبة في التنفس.

غير قادر على تحريك عينيك أو وجهك.

كيف يمكن علاجها؟

يمكن أن يتحلل هذا المرض الالتهابي المناعي الذاتي من تلقاء نفسه، ومع ذلك، يجب أن يبقى المريض في المستشفى تحت المراقبة الدقيقة للتغلب على أعراض هذا المرض المميت.

يوضح الدكتور كيدار توراسكار، رئيس قسم الرعاية الحرجة، بمستشفى ووكهاردت، جنوب بومباي بالهند، أن هذا المرض المرتبط بـ Covid-19 يمكن أن يهدد الحياة وقد يتطلب دعمًا للتنفس الصناعي، إذا تم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب باستخدام الجلوبولين المناعي الوريدي (IV IGg) أو فصادة البلازما، فيمكن تجنب المضاعفات التي تهدد الحياة .

الأجسام المضادة هي نوع من البروتين ينتجه جهاز المناعة ويحمي أجسامنا من المواد الغريبة، مثل البكتيريا والفيروسات، عندما يعاني شخص ما من متلازمة جيلان باريه، فإن جهاز المناعة عن طريق الخطأ يجعل الأجسام المضادة تهاجم الأعصاب السليمة.

تساعد فصادة البلازما في إزالة هذه الأجسام المضادة من مهاجمة الأعصاب، من ناحية أخرى، فإن الجلوبولين المناعي عن طريق الوريد هو أحد منتجات الدم المحضر من مصل المتبرعين، يحتوي على أجسام مضادة صحية تمنع الأجسام المضادة الأخرى المسببة لـ GBS، ويهدف العلاج إلى دعم وظائف الرئة وتقليل شدة الهجوم المناعي، بينما يتعافى جهازك العصبي.