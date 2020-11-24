أفضل 5 مستحضرات للعناية بالبشرة لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:49 مساءً - إذا كنت تأخذين موضوع العناية بالبشرة على محمل الجد، فأنت بالتأكيد تبحثين دائماً عن الجيل التالي من منتجات العناية بالبشرة التي تغير قواعد اللعبة في مجال العناية والاهتمام بالبشرة، والتي غالباً ما تكون الأكثر مبيعاً، كونها تمتلك القدرة على إعادة الشباب والإشراقة والتوهج الى البشرة، مما يجعلها تستحق لقب الأفضل والأكثر فعالية.

وفي هذا المقال، نرصد لك 5 من أفضل مستحضرات العناية بالبشرة لعام 2020.



Clinique Take the Day Off Cleansing Balm

Clinique Take the Day Off Cleansing Balm



إنه غسول للوجه لطيف وفعال من علامة كلينيك Clinique، يغنيك أيضاً عن أهم مزيلات المكياج، فهو يذيب بسرعة فائقة مكياج العيون وأحمر الشفاه وكريمات تغطية البشرة، حتى تلك المقاومة للماء، وهو مثالي للبشرة الجافة بشكل خاص. دلكيه على بشرتك بأطراف أصابعك، من ثم شطفيه بالماء الدافئ.

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Estée Lauder Daywear Anti Oxidant 24H-Moisture Crème

Estée Lauder Daywear Anti Oxidant



إن مرطب الوجه هذا من علامة إيستي لودر Estée Lauder، عالي الأداء والفعالية، فهو يحمي البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة، مثل البهتان والتصبغات والخطوط الدقيقة. إضافة الى ذلك، يوفر الحماية للبشرة من أشعة الشمس ويمدها بالترطيب اللازم لساعات طويلة، كما يساعد على التحكم بإنتاج الزيوت الزائدة في الجلد.

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Lancôme Advanced Génifique Youth Activating Serum

Lancôme Advanced Génifique Youth Activating Serum



يتميز سيروم الوجه هذا من لانكوم بتركيبته المعززة بثلاثة مكونات تمتلك قدرة كبيرة على إعادة الحياة والشباب الى البشرة، في مقدمها البيفيدوس، وهو مادة حيوية أثبتت فاعليتها في تعزيز حاجز ترطيب البشرة، حمض الهيالورونيك، والفيتامين سي الذي يعمل على تبييض وتفتيح البشرة.

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La Mer The Concentrate

La Mer The Concentrate



يعمل هذا المستحضر على تقليل الاحمرار وتهدئة الالتهاب وترطيب البشرة في الوقت نفسه، وهو واحد من أنواع السيروم المعززة بالعناصر عالية الجودة التي تمد بالبشرة بالكثير من المغذيات والمرطبات. كما أنه يُستخدم كعلاج موضعي للبثور، والذي يعمل على إزالتها بين ليلة وضحاها.

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Augustinus Bader The Rich Cream

Augustinus Bader The Rich Cream



لقد تم ابتكار هذا الكريم لتحفيز تسريع خلايا البشرة، وذلك بفضل تركيبته الغنية بالعديد من المكونات الي تمتلك قدرة كبيرة على استعادة شباب البشرة. فهو يقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل واضح، ويعمل على تقوية حاجز الرطوبة للبشرة، وقد لاقى شهرة ورواجاً كبيراً بين العديد من النساء عموماً والنجمات خصوصاً.

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