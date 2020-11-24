ما الفرق بين تكسر الشعر وتساقط الشعر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:49 مساءً - إذا لاحظت أن شعرك يبدو رقيقاً وخفيفاً، فإن الافتراض الطبيعي هو أن شعرك يتساقط، لكن تساقط الشعر ليس المشكلة الوحيدة التي تسبب الشعر الخفيف، بل هناك أيضاً تكسّر الشعر الذي يجعل شعرك يتساقط ويبدو خفيفاً جداً. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، الفرق بين تكسر الشعر وتساقط الشعر، إضافة الى أعراض كل مشكلة على حدة وطريقة معالجتها، مما يساعدك في استعادة كثافة شعرك وحيويته وجماله.



تساقط الشعر وأسبابه

علاجات لتساقط الشعر



عندما يتساقط الشعر من الجذور عندها يمكنك التأكد أنك تعانين من مشكلة تساقط الشعر وليس تكسر الشعر. ووفقاً للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلد، فإننا نتخلص من 50 الى 100 شعرة يومياً، وهذا أمر طبيعي للغاية. لكن في حال زاد تساقط الشعر عن هذا الحد، فلا يكون أمراً طبيعياً، ويجب إعادة النظر بشكل خاص في نظامك الغذائي، حيث غالباً ما يؤدي نقص التغذية الى التساقط الشديد للشعر، بما فيه نقص الحديد والزنك والفيتامينات والبيوتين وحمض الفوليك، فضلاً عن المواد الكيماوية القاسية الموجودة في منتجات الشعر، والصدمات النفسية والإجهاد والولادة والتغيرات الهرمونية والأدوية والغدة الدرقية والوراثة...

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تكسر الشعر وأسبابه

أسباب تكسر الشعر



تكسر الشعر هو تساقط الشعر عند نقطة ما في خصلة الشعر وليس من الجذور، وخصوصاً في وسط الخصلة أو نهايتها، وهذا يعني أن الخصلات المتكسرة تكون أقصر مقارنة بباقي خصلات شعرك. وتتضمن بعض العلامات الواضحة لتكسر الشعر، مناطق متفرقة على طول خط الشعر، نهايات متقصفة، وتجعد شديد، حيث أن الشعرة تنقسم في نهايتها وتتكسر ومن ثم تتساقط. وفي العادة، ينتج تكسر الشعر من إهمال بعض العادات اليومية المهمة مثل تسريح الشعر وفك تشابك خصلات الشعر والتصفيف غير الملائم بالحرارة وجفاف الشعر، إضافة الى علاجات الشعر الكيميائية مثل كريمات فرد الشعر...

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علاجات وحلول



على رغم أن الفرق بين تساقط الشعر وتكسر الشعر يبدو واضحاً من الناحية النظرية، إلا أنه من السهل الخلط بين المشكلتين عندما يصبح شعرك خفيفاً، لذلك من المهم أن تستشيري أحد الاختصاصيين، الذي يمكنه تحديد مشكلة تساقط من خلال إما إجراء فحص لفروة الرأس أو إجراء بعض اختبارات الدم أو الاطلاع على نظامك الغذائي وتقييمه، ووصف بعض المكملات الغذائية الضرورية. أما بالنسبة الى تكسر الشعر، فتحدثي الى مصفف الشعر خاصتك لتجنب التضحية بجمال شعرك. ناقشي معه مثلاً تغيير روتين العناية بشعرك، أو المنتجات التي يمكنك استبدالها بأخرى أقل احتواءً على مواد قاسية، أو إضافة منتجات أخرى. كما أن مصفف الشعر بإمكانه تعليمك طرقاً لطيفة لفك تشابك شعرك، أو توصيتك بدمج بلسم عميق في روتينك الأسبوعي للسماح للمكونات عالية التركيز بالتغلغل بعمق في فروة الرأس، إضافة الى التخفيف من تعريض شعرك للحرارة الشديدة.

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