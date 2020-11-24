أجمل موديلات مجوهرات بحجر التوباز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:49 مساءً - يعتبر حجر التوباز من أرقى الأحجار الكريمة التي تضيف لمسة فاخرة للمجوهرات، ويتوفر حجر التوباز في عدة ألوان وأبرزها تدرجات الأزرق والبرتقالي، وسوف نطلعك على أحدث موديلات مجوهرات بحجر التوباز. اهدي أحدث موديلات مجوهرات بحجر التوباز لتحصلي على إطلالة استثنائية في المناسبات.

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أحدث موديلات مجوهرات بحجر التوباز الأزرق CHOPARD

تفضل كثير من علامات المجوهرات تصميم قطع فاخرة مرصعة بحجر التوباز الأزرق، سواء الأزرق الفاتح أو الداكن.





قدمت ماركة شوميه Chaumet خاتم ذهب أبيض مرصع بحجر التوباز الأزرق ويحيطه فصوص الألماس البرّاقة.





كما قدمت ماركة شوبارد Chopard العديد من موديلات مجوهرات ذهب أبيض مرصعة بحجر التوباز الأزرق بتصاميم تخطف الأنفاس.





ومن ماركة تيفاني آند كو Tiffany & Co، اخترنا لك أحدث موديلات مجوهرات بحجر التوباز الأزرق بتصاميم ناعمة وعصرية، سواء بالذهب الأبيض أو الوردي.





وجمعت ماركة شوميه Chaumet بين حجر التوباز الأزرق والبرتقالي مع أحجار أخرى ملونة في تصاميم فاخرة ونابضة بالحيوية.



أحدث موديلات مجوهرات بحجر التوباز البرتقالي CHAUMET

قدمت بعض الماركات موديلات مجوهرات بحجر التوباز البرتقالي لإطلالة جذابة ولافتة.





أعجبتنا مجوهرات بوشيرون Boucheron بالذهب الأصفر والمرصعة بحجر التوباز البرتقالي والتي تتسم بالرقي والفخامة.





كما قدمت ماركة شوميه Chaumet مجوهرات ذهب أبيض مرصعة بحجر التوباز البرتقالي.





وأبدعت ماركة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels قطع تبدو وكأنها لوحات فنية بالذهب الأبيض والأصفر ومرصعة بحجر التوباز البرتقالي مثل القلادة والخاتم والبروش.

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