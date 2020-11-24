فنانون وقعوا في غرام ميرفت أمين: أول حب في حياتي

علاقات و مجتمع

تحتفل اليوم "قطة الشاشة" الفنانة ميرفت أمين بمناسبة عيد ميلادها الـ 74، فلا زالت تحتفظ بأناقتها وجمالها، فهي فتاة أحلام الجميع بما في ذلك بعض الفنانين الذين أبدوا مشاعر مختلفة تجاهها.

ومن ضمن الفنانين الذين أبدوا إعجابهم وحبهم للفنانة ميرفت أمين الآتي..

إيهاب فهمي

قال الفنان إيهاب فهمي، خلال إحدى حلقات برنامج "عيش الليلة" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، إنه طالما عشق ميرفت أمين، وكذلك النظر والابتسام إليها، ليطير فرحًا عندما تبتسم له: "كانت أول قصة حب في حياتي"، معبرًا عن استيائه الشديد آنذاك من مشهد قتلها في فيلم "حافية على جسر الذهب".

لطفي لبيب

وعند سؤال الفنان لطفي لبيب عن الفنانة التي أُعجب بها في شبابه، وتمنى الوقوف والتمثيل أمامها، خلال إحدى حلقات برنامج "هي ولا هو" الذي قدمته رزان مغربي وأحمد فهمي، أجاب بأنها الفنانة ميرفت أمين، واصفاً إياها بـ"الفاتنة"، "أنا بحب اللي بتعرف تتكلم".

أحمد الفيشاوي

وعبر الفنان أحمد الفيشاوي، خلال إحدى حلقات برنامج "ثلاثة في واحد" مع شيماء سيف، عن حبه للفنانة ميرفت أمين، شارحًا أنه معجب بجمعها بين الوجه الملائكي وخفة الدم، خاصةً خلال تمثيلها مع الفنان فؤاد المهندس.